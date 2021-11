Instagram lanzará la opción de contenidos exclusivos

lunes 15 de noviembre de 2021 | 6:00hs.

Similar a otras cuentas enfocadas a que los creadores de contenido tengan suscriptores de paga como OnlyFans o Patreon, Instagram agregará una opción para que se pueda cobrar una cuota mensual a los seguidores por contenido exclusivo.



Aunque Meta - el nuevo nombre de la compañía que tiene también bajo su ala a Facebook y Whatsapp- no ha hecho un comunicado oficial, se sabe que Instagram está próxima a integrar opciones de pago, puesto que ya se filtró en la tienda de aplicaciones de Apple dicha información. Y al poco tiempo, trascendió a las redes.



En el apartado “Compras dentro de la app” se pueden encontrar los listados de precios que van desde los U$S 1.21 hasta los U$S 2.38 y U$S 6 mensuales, los cuales están divididos en las categorías ‘Instagram Badge’ e ‘Instagram Subscriptions’.



Los precios están visibles en la tienda hasta el momento de esta publicación, no obstante, debido a que no hay información de Meta es posible que el listado sea temporalmente bajado para que de este modo, junto a la tienda de Android, se liberen los costos cuando formalmente entren en vigor.



La aplicación seguirá siendo gratis en la tienda y cualquiera podrá seguir abriendo cuentas y accediendo a sus perfiles de manera usual.



No obstante, todo indica que más adelante se tendrá que pagar para ver publicaciones, historias, reels o videos que sus artistas o influencers favoritos suban de forma exclusiva para sus patrones.



Por el momento todo seguirá siendo gratuito, ya que Meta no ha dado una fecha para comenzar a implementar esta nueva medida que seguramente los influencers agradecerán, pues según Business Insider, “los influencers dependen del contenido patrocinado para ganarse la vida”.



Con este movimiento, la red social pretende darle un espacio para la monetización a los creadores de contenidos y los streamers, pero a su vez, obtener ganancias directas por medio de la suscripción de sus usuarios.



“Desde la publicación de una foto en el feed principal con Ad hasta compartir enlaces de deslizamiento en una serie de historias, el contenido patrocinado adopta muchas formas diferentes”, aseguran. Y “las tarifas de este tipo de acuerdos con las marcas también varían”.



Nuevas funciones en Ig

Instagram lanzó en verano de 2020 los Reels, un formato de videos cortos con música, con el objetivo de competir con TikTok. El formato es prácticamente idéntico al que ha hecho tan popular a la app china, e Instagram se esfuerza para que cada vez más se parezca. Por ese motivo la red social de Facebook acaba de incorporar a los Reels dos nuevas funciones inspiradas en la red.



A partir de ahora, los usuarios de Instagram podrán utilizar en sus Reels una herramienta que convierte los textos escritos en un discurso hablado. Asimismo, se podrán introducir en las grabaciones efectos de voz.



La primera de estas funciones está diseñada pensando en las personas ciegas o con una baja visión que les impida leer los textos que aparecen en los Reels. No obstante, esta herramienta suele utilizarse no sólo pensando en la accesibilidad, sino como un recurso más para hacer atractiva la publicación.



En cuanto a los efectos de voz, que permiten modificar el tono de las grabaciones, se trata de una opción que puede encontrarse en el icono en forma de nota musical.



La competencia entre Instagram y TikTok por la hegemonía en el formato de los vídeos es encarnizada. La app china, que recientemente alcanzó los 1.000 millones de usuarios activos, parte con ventaja. Instagram, por su parte, ha creado un fondo millonario para bonificar a los usuarios de la app que utilicen el formato Reels.