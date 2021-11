Kirsten Dunst y la diferencia salarial

lunes 15 de noviembre de 2021 | 6:00hs.

“Era extrema”. Con esas palabras, Kirsten Dunst definió la diferencia salarial que se mantuvo con Toby Maguire durante la trilogía de El Hombre Araña, del director Sam Raimi. La actriz se refirió al tema en una entrevista publicada este viernes por The Independent. Allí, Dunst explicó que a pesar de haberle puesto el cuerpo a Mary Jane Watson, la protagonista femenina de los tres filmes, no sentía reflejado ese estatus cuando comparaba su sueldo con el de su coprotagonista.



“La disparidad salarial entre Tobey y yo era muy extrema”, aseguró la actriz. Y reveló que en aquel momento, no pensó en hacer algún tipo de reclamo, porque estaba naturalizado que las estrellas varones cobraran mucho más que sus colegas mujeres.



“Ni siquiera lo pensé. Supongo que creí que estaba bien, porque Tobey era quien interpretaba al Hombre araña”, explicó. Y agregó: “¿Pero sabés quién estaba en la portada del segundo póster de Spider-Man?. Él y yo”.



La actriz evitó dar números y porcentajes. Y si bien algunos medios estadounidenses se comunicaron con los representantes de Dunst para conocer la cifra que la actriz cobró, no tuvieron respuesta. Sí se sabe que Maguire facturó $ 4 millones de dólares por ponerse el traje del superhéroe para la primera película. Ante el éxito del film, según informó en su momento Variety, el actor firmó un contrato de 17,5 millones de dólares por la primera secuela. Ya en 2017, Dunst había abordado el tema de la brecha salarial que existe entre actores y actrices. En aquel momento, le dijo a Variety: “Como era joven, pensé: ¡Me pagan mucho dinero por las películas del Hombre Araña!’ Pero definitivamente a los hombres se les pagaba más”.