Locura de selección

lunes 15 de noviembre de 2021 | 6:01hs.

La selección argentina logró una victoria ante Uruguay en Montevideo que la dejó a un paso de la clasificación a Qatar 2022. Gracias al gol tempranero de Ángel Di María, el equipo de Lionel Scaloni se puso al frente en el marcador y, a pesar que no tuvo una buena presentación colectiva, sostuvo el resultado.



Con 28 puntos, la Albiceleste se ubica en la segunda posición de la tabla de posiciones de las Eliminatorias. Seis unidades detrás de Brasil, que venció a Colombia y ya sacó pasaje mundialista, el combinado nacional tiene una ventaja de ocho puntos por sobre Ecuador -tercero con 20- y de 12 respecto de las tres selecciones que luchar por los otros dos lugares: Chile, la propia selección cafetera y Uruguay, todas con 16 unidades.



Será por eso que, si se dan algunos resultados, Argentina podría lograr el boleto a Qatar si supera a la Verdeamarela en San Juan. El duelo, a jugarse mañana a las 20.30 en el estadio Bicentenario, podría ser clave. Además, hay chances de ver a Lionel Messi de nuevo entre los titulares. Es por eso que el público sanjuanino está revolucionado con la llegada del seleccionado nacional a la zona de Cuyo.



A la espera del comienzo de la venta de entradas, que se pondrá en marcha hoy desde la 9 a través de la plataforma Autoentrada -unas 2.500- y de forma presencial, se pudieron ver largas filas de autos en el Autódromo El Villicum -el otro lugar para comprar tickets- con el público acampando para no perder su lugar una vez que se abran las boleterías.



Según indicaron medios locales de la provincia, los sanjuaninos recién tenían disponible acercarse al lugar desde las 21, pero mucha gente prefirió asegurarse un lugar para lograr una entrada para ver al último campeón de la Copa América a pesar del calor en la ciudad.



Otro de los datos que remarcó la prensa es que la capacidad hotelera está casi agotada, lo mismo que los vuelos para llegar a San Juan.



El precio de los tickets se dividieron en tres: General Norte y Sur ($ 3.000), Platea Este ($ 5.000) y Platea Oeste Alta ($ 7.500)



El aforo permitido para el Superclásico de Sudamérica será de 25 mil personas, o sea, el 100 por ciento de la capacidad de la cancha, y el protocolo será similar al que se está implementando en los encuentros de la Liga Profesional.



El pasado 29 de octubre, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, anunció el acceso de público total a los eventos masivos a partir del martes 16 de noviembre, justo la fecha del encuentro entre argentinos y brasileños.



“La vuelta a los estadios empezó el 1 de octubre con el 50% de aforo. Lo que se anuncia a partir del 16 de noviembre es el 100% de aforo en todos los espectáculos masivos. No solamente en el fútbol”, detalló Vizzotti en su momento y San Juan vive una revolución por la selección.