Lenguaza: "Pedimos a los ciudadanos misioneros que vengan a votar"

domingo 14 de noviembre de 2021 | 9:08hs.

El candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Isaac Lenguaza, dialogó con la prensa al momento de emitir su voto y destacó que es un día de fiesta, "nosotros que tenemos un par de años más, que vivimos la época tan dura de la dictadura, que no podíamos participar de los actos eleccionarios sabemos lo que significa una elección y por eso también votamos en todas".

"Pedimos a los ciudadanos misioneros que vengan a votar temprano y con mucha memoria. Creo que hoy empezó el proceso normal, sin inconvenientes, esperemos que todo el día sea así, es una elección donde se definen cosas importantes. Es una elección simple, son cinco listas con una sola categoría, creo que va a ser normal y rápida", enfatizó.

Además comentó que en el resto de la jornada seguirá colaborando, "somos militantes, en el equipo de Posadas estamos verificando si todo está bien, a nosotros nos gusta y disfrutamos de esto. Vamos a recorrer las escuelas y esto alienta dando motivación, estamos felices".

"Se darán procesos nuevos poselecciones, yo creo que uno persona, como vecino, sigue siendo el mismo sea cual sea el resultado, no veo diferencias si tengo o no tengo un cargo. Seguiremos trabajando por los demas pero esa es la manera en la que uno siente la política y no se necesita un cargo para ayudar pero cuando uno lo tiene se puede llegar a mucho más", finalizó.