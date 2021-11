LA VUELTA ESPERADA

domingo 14 de noviembre de 2021 | 6:01hs.

Guaraní continúa a pleno su preparación de cara al inicio del torneo Regional Federal previsto para el 21 de noviembre. De a poco el club se refuerza con nombres de gran trayectoria y se traza el ascenso como objetivo primordial.

Pero sin dudas la sacudida en el mundo franjeado se confirmó el pasado viernes por la noche con el anuncio de Cristian Barinaga, ídolo de la casa, como flamante incorporación.

El delantero de 36 años abandonó Chaco For Ever después de una discusión con la comisión directiva y rápidamente se incorporó ayer al equipo que comanda Carlos Marczuk. No hubo ni siquiera tiempo para pestañear y hoy los hinchas ya disfrutan de esta gran noticia.

Será el tercer ciclo de Barinaga en Guaraní tras su salida en 2017. Con él la institución alcanzó los logros deportivos más importantes en esta época reciente, como el ascenso a la tercera y segunda división del fútbol argentino. Por eso la magnitud de esta noticia.

“Las sensaciones que tengo son muy buenas porque volver después de tanto tiempo y sobre todo a esta edad (no es la que tenía cuando logramos cosas importantes con el club) es lindo...todavía tengo mucho para dar”, remarcó el platense en diálogo con El Territorio.

“Si bien mi llegada no fue de la mejor forma después de todo lo que sucedió con For Ever, estoy contento y con muchas expectativas. Me encontré con un grupo muy bueno, de gente que está trabajando muy bien”, agregó Barinaga, quien se incorporó ayer al plantel.

“Vengo a sumarme a todo lo que construyeron estas semanas y a aportar la experiencia para el bien del equipo y del grupo. Ya me puse a disposición para lo que necesiten y del lugar que me toque voy a ayudar; quiero devolverle al club todo lo que me ha dado por muchos años”, remarcó.

“Soy muy agradecido a Guaraní, para mí este club lo es todo...me formó para muchas cosas, pude construir mi familia. Además el cariño que me brinda la gente la verdad que no lo puedo creer, a veces no lo entiendo”.

“Trataré en esta etapa de ayudar para que Guaraní logre conseguir el objetivo, el ascenso”, se entusiasmó.

Respecto de lo deportivo, la Franja tuvo ayer por la mañana una nueva prueba amistosa en el estadio municipal de Capioví. Frente al Club Atlético Demisiones, los dirigidos por Marczuk jugaron dos amistosos con victorias por 6-0 y 4-2, respectivamente.