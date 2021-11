La marcha de los días: Reconfiguración legislativa

domingo 14 de noviembre de 2021 | 2:45hs.

Los argentinos pondrán fin hoy a una larga campaña cargada de tensión. Llegó el momento de decidir. Hay 34.332.992 de argentinos habilitados para votar. Mediante los votos, los ciudadanos de todo el país, renovarán hoy la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación y un tercio del Senado. Dicho, en otros términos, en el marco de las elecciones legislativas, hoy se decide quiénes ocuparán las 127 poltronas que por términos de mandatos están disponibles en diputados y 24 lugares en el Senado. Los electos asumirán en diciembre en reemplazo de los que finalizan mandatos. En lo que respecta a la Cámara Baja, la provincia de Buenos Aires es la que pone en juego mayor cantidad de bancas, 35 en total, le sigue con 13 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un poco más atrás con 9, Córdoba y Santa Fe, en tanto, Entre Ríos y Mendoza, 5 bancas cada uno. Luego desciende a cuatro, para los casos de Tucumán y Chaco. Y ahí llega a tres bancas a renovar, donde se encuentra Misiones junto a Corrientes, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Catamarca, San Luis, San Juan, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz. Los que tan solo elegirán dos diputados esta vez son los ciudadanos de las provincias de Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego, Formosa y La Rioja. A su vez, hay ocho provincias que también harán recambios de senadores como sucederá con Catamarca, Corrientes, La Pampa, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Tucumán. En términos figurados de los políticos, las urnas hablarán este domingo y allí se sabrá quiénes serán los nuevos legisladores y en qué medida se producirán recambios en la composición de las cámaras, Alta y Baja, donde hasta ahora funcionan con mayoría peronista, aunque sin quórum propio en diputados. A su vez, en algunas provincias como Misiones hablan de conformar alianzas para armar un bloque propio, por lo que se espera conocer cómo quedará la configuración tras estas elecciones legislativas.

Más allá de algunos intentos de confusión, acá está claro que con esta elección se juega la reconfiguración del Legislativo nacional, por lo tanto, incluyendo la natural incidencia que pueda llegar a tener para el Ejecutivo, la administración a cargo de Alberto Fernández recién se definirá dentro de dos años en similares elecciones, ya que será el domingo 27 de octubre de 2023, mientras que en caso de tener que ir a una segunda vuelta, será el 24 de noviembre del mismo año. Para un país como Argentina predecir lo que sucederá en el 2023, es como mínimo muy arriesgado. Por tal razón, según sea el resultado electoral de esta jornada, no puede decirse que el futuro del Frente de Todos estará terminado. Son dos años, que quizás se cargue de tanta tensión como ahora, pero que también -para entonces- serán los ciudadanos con sus votos los que definirán representantes. También es verdad que, de acuerdo a los resultados de este domingo, representará una señal para ganadores y perdedores. Los primeros para reforzar seguramente aquellos aspectos que le permitió cosechar votos y, por el contrario, en la vereda opuesta intentar aprender de sus fracasos y corregir sus errores. Hace mucho tiempo que no se vivía una situación tan tensa en el país. La oposición sacó rédito e intentará repetir los resultados de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) que tuvieron lugar el 12 de septiembre.

Hoy se juega casi como la final de uno de los torneos, pero el trofeo mayor se puede obtener en el 2023, cuando se defina quién conducirá en el país y no sólo la nueva composición del legislativo. Es decir, desde el Parlamento se pueden impulsar o trabar leyes, se puede cuestionar o marcar el camino, pero, en el momento de ejecutar los planes, sean económicos, sociales, de seguridad y otros, sigue tal determinación en manos del Ejecutivo nacional.



Responsabilidad republicana

Se espera que a partir de mañana de la dirigencia en general un gesto de responsabilidad republicana para poner algo de paño frío y poder transitar estos dos años y posteriormente definir cómo se establece en democracia, la nueva conducción del país. No hay nada mejor que votar libremente dando el apoyo a un espacio u a otro. Al país no le conviene que siga la tensión diaria y los históricos desencuentros. Se necesita un rumbo económico para el desarrollo argentino, donde todos los espacios se comprometan a bajar la pobreza y la inflación, cimentar las vías y transitar el crecimiento sostenido. No sirve seguir alimentando la grieta y alta polarización entre los dos partidos dominantes, porque una mayor crispación a la ciudadanía podría ser como un bumerang para quienes promueven el estado de tensión permanente. La gente suele cansarse de algunas actitudes de algunos gobiernos, pero también de los dirigentes en general cuando notan que solo actúan de esa manera para cuidar sus intereses personales y no de la ciudadanía en general.



El día después en el FDT

Mucho se viene especulando en cómo tomará la coalición de gobierno una potencial dura derrota en las urnas. Lo sucedido en la semana dramática post Paso que terminó con la dura carta de Cristina Kirchner y el nuevo gabinete, no debería volver a pasar si quieren tener chances de enderezar el barco de la gobernabilidad. No deben pensar en términos electorales, deben pensar en cómo gobernar en forma eficiente los dos años que le quedan de mandato. Mientras los medios capitalinos y gran parte de la oposición vaticinan que la interna dentro del Frente de Todos (FDT) se va a agigantar, algunos indicios dan cuenta que podrían controlar las fuerzas rupturistas. Hay que reconocerle al escritor y analista político Jorge “Turco” Asís su análisis compartido por otros, que al oficialismo no le queda otra que empoderar a Alberto Fernández y no minarle el poder. La foto de Cristina junto a Alberto y Sergio Massa en el cierre de campaña en Merlo va por ese lado. Las opiniones están divididas, la mitad habla de recrudecimiento de la interna y la otra mitad que a partir de mañana las partes fundamentales del FDT se pondrían espalda con espalda para aguantar las tormentas. Mañana se verá qué corriente empieza a ganar terreno.



A confesión de partes

Se puede conceder que estas elecciones pueden funcionar como un virtual plebiscito del gobierno de Alberto Fernández, que está en la mitad de su mandato. Justamente, los dos años que se sobrellevó la pandemia, incluida la cuarentena y ante la paralización de las actividades económicas más crisis económica, que ahora se observa, muestra un claro nivel de recuperación. Ello se da ante una postura firme de gobierno, en el proceso de negociación con el Fondo Monetario Internacional. Esta semana de boca del propio ex presidente Mauricio Macri se conoció que ese dinero del crédito, unos 45 mil millones de dólares, se utilizó íntegramente para pagarles a los bancos que se querían ir por miedo a que venga el kirchnerismo, o sea, para enfrentar una fuga de divisas que el macrismo no podía controlar. Es decir, se entregaron esos fondos a capitales especulativos y se endeudó a los argentinos para los próximos 100 años. Macri a su vez con su declaración, lo dejó como un mentiroso a quien fuera su ministro de Economía, Hernán Lacunza, quien había asegurado que el dinero del FMI se usó para pagar deudas anteriores. De esta manera, como dicen los abogados a confesión de parte relevo de pruebas. Está claro que no se necesita más elementos, ya que Macri terminó confesando el uso inadecuado que le dio al préstamo. Es decir, se pidió dólares al FMI para garantizar libre acceso al mercado de cambios y beneficiar a los grandes jugadores que además aprovecharon a comprar dólares que se ofrecía a un precio subsidiado, es decir a costa de todos los ciudadanos. Lo que se agita por estas horas contra la actual administración nacional es el pecado ya cometido por Juntos por el Cambio que avanzó hacia el default de la deuda pública. La administración de Fernández asegura que están en camino de acordar con el FMI, que permitiría librar al país de algunas presiones constantes. Por eso se dijo que para los próximos dos años hay un largo camino, donde está visto nadie está libre de pecado.



Por la tercera elección

En Misiones, los ciudadanos irán por tercera vez a las urnas este año. Como se recordará en junio, Misiones inauguró el calendario electoral y se convirtió en la primera provincia del país en celebrar elecciones legislativas provinciales en contexto de pandemia. En esa oportunidad, se desplegaron medidas sanitarias que resultaron exitosas para permitir a los ciudadanos elegir a 20 diputados para la renovación parcial de la Legislatura provincial y la mitad de bancas de concejales en 10 localidades. En dicha elección el Frente Renovador fue el claro ganador con la obtención de 11 bancas, seguido por Juntos por el Cambio con 6 y los 3 restantes el Frente Pays para la Victoria. Al mismo tiempo se eligieron convencionales constituyentes (en 2 de Mayo y San Pedro) y para Defensor del Pueblo (Oberá).

Luego con similar esquema sanitario -como ocurrirá este domingo pero sin las colas afuera de los establecimientos-, los misioneros definieron quienes pasaban de ser precandidatos a candidatos y aspirantes a las bancas que dejarán por cumplimiento de mandatos Ricardo Wellbach y Flavia Morales (Frente Renovador) y Luis Pastori (de Juntos por el Cambio). Los ganadores se sumarán a los diputados que siguen hasta el 2023, como el caso de Diego Sartori (Frente Renovador), Héctor Cacho Bárbaro y Cristina Brítez (del Frente de Todos) y Alfredo Schiavoni (Juntos para el Cambio). En las Primarias, la estrategia del Frente Juntos por el Cambio de ir a internas entre cinco precandidatos le dio volumen a la disputa elevando los números finales y resultó ser el espacio más votado a nivel provincial, seguido por el Frente Renovador de la Concordia y en tercer lugar quedó ubicado el Frente de Todos. Estos espacios hoy competirán con una sola lista, como sucederá con Martín Arjol, cuya lista se completa con Florencia Klipauka (Activar) y Cristian Klingbeil (UCR) todos de Juntos por el Cambio; Carlos Fernández, que es acompañado por Claudia Gauto y Fernando Meza (Frente Renovador) e Isaac Lenguaza, que está acompañado por Graciela de Melo y Javier Gortari (Frente de Todos). A su vez, por haber conseguido el piso mínimo requerido, también pasaron a ser candidatos a diputados, Eduardo Cantero (Partido Obrero) y Ninfa Alvarenga (Libertad, Valores y Cambio). De esta manera, cinco listas se presentan en busca de las tres bancas que se ponen en juego en Misiones.



En Wanda también intendente

En Colonia Wanda, en simultáneo con las elecciones generales de medio término, hoy se elegirá intendente para definir al sucesor de Felipe Jeleñ, quien falleció por coronavirus en mayo. Se presentan quince aspirantes, ocho pertenecientes al Frente Renovador de la Concordia, donde quedó incluida una lista del Partido Justicialista y otros siete a Juntos por el Cambio. El ganador asumirá la intendencia el 10 de diciembre, para completar mandato hasta el 2023. Entre todos los aspirantes se encuentra Andrés Demetrio Cúper, del Frente Renovador, que se presenta por Juntos por Wanda. De concejal pasó a ocupar el cargo de intendente municipal interino. Ahora buscará ser electo mediante las urnas, para culminar el mandato de Jeleñ, es decir hasta el 10 de diciembre de 2023.Quien ya estuvo por ocho años al frente de la administración comunal y pretende volver es Jorge Frowein, que se presenta por el sublema Vamos a Volver (renovación). También se presentan por el Frente Renovador, Cristian Marcelo Fuentes (Vamos Wanda); Indelfonso Aguirre (Más trabajo, más dignidad, mejor oportunidad); Rafael Lansing (Por una gran ciudad); Ramón César Espínola (Unidos por un futuro mejor); Fabio Alejandro Vera (Compromiso Renovado) y Aldo Edgar Samudio Zape (Todos con Fe).

Por Juntos por el Cambio se presentan Nancy Raquel Heck, (Juntos Podemos); Roque Luis Yaculowski (Juntos); Manuel Manu Horacio Kubsch (Evolución); Miryam Rosana Graef “Roxana” (Cambiemos Juntos); Julio César Juli Tessari por el sublema Vamos Juntos. Patricia Laura Cánovas “Pata”, del sublema Juntos con Transparencia y Antonio Muller, del sublema Te Quiero Mejor, todos de Juntos por el Cambio.



El derecho e importancia del voto

Hoy como ciudadanos tenemos el pleno derecho de ejercer nuestro voto de manera libre. Ejercer a conciencia esta responsabilidad forma parte de los cambios que pretendemos. Por eso es importante asumir hoy el compromiso de ir a votar de manera meditada y responsable. La concurrencia es fundamental, porque cada voto es de suma importancia para emitir un mensaje de respaldo o un pedido de corrección. Luego será el momento de respetar la voluntad mayoritaria.