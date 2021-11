Aseguran que Argentina va a jugar un rol más relevante

domingo 14 de noviembre de 2021 | 6:02hs.

El director ejecutivo de Eramine, la filial local del grupo minero francés Eramet, Daniel Chávez Díaz, afirmó que la Argentina “va a jugar un rol más relevante” en el mercado mundial del litio, a partir de una serie de proyectos que se están llevando adelante en el país, por lo cual sostuvo que la potencialidad de desarrollo de este sector “es enorme”.

“La participación de Argentina en el mercado mundial del litio debe estar cercana al 7%, pero la potencialidad es enorme porque los proyectos que actualmente están en operación tienen planes de expansión, y hay otras iniciativas en desarrollo”, precisó Chávez Díaz a Télam, y por esto estimó que “Argentina va a jugar un rol más relevante” en el sector.

Eramet le anunció la semana pasada al presidente Alberto Fernández que invertirá U$S 400 millones en retomar la construcción de una planta de producción de litio en la provincia de Salta, que se había detenido a fines de 2019, que en sociedad con la china Tsingshan producirá 24.000 toneladas anuales del mineral, que a un valor de piso de U$S 10.000 la tonelada, van a generar divisas por U$S 240 millones al año.

“Argentina en algún momento llegó a tener el 18% de los productos primeros del litio, pero eso fue cambiando. Hoy hay 300 proyectos en el mundo de producción de litio. Y la participación de Argentina debe estar cercana al 7%, pero la potencialidad es enorme porque los proyectos en operación de Livent y Orocobre están con planes de expansión”, explicó el CEO de Eramine.