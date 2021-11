“A nosotros no nos interesa el qué dirán, nunca es tarde para estudiar”

domingo 14 de noviembre de 2021 | 6:05hs.

Una de las motivaciones más lindas que tiene la pareja conformada por Ervino Bosing (62) y María Goldschmidt (60) es poder estudiar juntos. Si bien aún no egresaron, se encaminan a hacerlo. Hace un tiempo asumieron el desafío de cursar la primaria, ambos van a la escuela los días martes y tienen el sueño de poder recibirse.

“Yo veía en la tele que decían que una mujer de 80 años terminó la escuela o se recibió de tal profesión y me preguntaba, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo?”, empezó contando la mujer.

Ambos no tuvieron la posibilidad de asistir a clases de chicos, la economía y el gran número de hermanos hacía que se dificulte la chance de que todos estudien. “Me crié en una familia de doce hermanos, y soy el segundo, en ese tiempo vivía en la colonia de Cuñá Pirú y caminaba siete kilómetros hasta la escuela, todos hablábamos alemán, ni sabía pedir agua en español, por lo que cuando empecé primer grado aprendí el idioma y cuando iba a tercero tuve que dejar porque debía ayudar en la casa”, detalló el hombre.

Su esposa en tanto, contó también su experiencia: “Yo pude hacer hasta quinto grado y también tuve que dejar, pero porque mis padres no podían pagar mis estudios, por lo menos pude aprender a leer y escribir”.

Con el correr del tiempo, ambos se conocieron, se casaron y formaron su familia, tienen cuatro hijos y ya la misma cantidad de nietos, siempre rebuscándose para llevar el pan al hogar.

“Yo trabajé en la chacra, hacía changas, carpía y demás, hasta que me tuve que operar de la columna y no pude continuar”, expuso el hombre. La mujer describió que, tras no tener los estudios completos, se dedicaba a ser empleada doméstica. “Hoy en día para conseguir empleo parece algo obligatorio tener por lo menos la secundaria hecha, sea el rubro que sea”, indicó ella.

Además contó que sus hijos tampoco tuvieron la posibilidad de ir a la escuela de chicos, pero que una de ellas la terminó ya de grande. “Nuestra segunda hija, a los 33 años ya casada pudo egresar y vive en el Sur de nuestro país junto con su familia”.

Incluso, Bosing sostuvo que por la falta de ingresos económicos los cuatro niños no pudieron asistir a clases. “Era muy difícil, como no teníamos una profesión debíamos buscar alternativas para conseguir laburo, se complicaba el ingreso económico y no le pudimos dar esa posibilidad a nuestros hijos”.

Los dos asisten a clases los martes en la escuela de adultos de Ruiz de Montoya; contentos de poder hacer esta actividad motivan a los hijos también a seguir el mismo camino. “A nosotros no nos interesa el qué dirán, vamos porque nos gusta, queremos aprender y de paso inculcamos a los nuestros y a la sociedad que nunca es tarde para estudiar”, expresó Goldschmidt.

Para concluir, ambos coincidieron que les encantaría culminar la secundaria y enseñar lo que aprendieron a más adultos mayores. “Lastimosamente hay abuelos que no saben leer ni escribir, a ellos quiero llegar, me encantaría ser maestra y poder dar a conocer lo que yo estudié”, describió la mujer, mostrando así grandes valores, el esfuerzo, pasión y voluntad por saber y transmitir a los demás los conocimientos que pudo incorporar.

