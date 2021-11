"Amo estudiar, me hace feliz capacitarme"

domingo 14 de noviembre de 2021 | 6:05hs.

La vida de Élida Mansilla (74) no fue fácil. Nació en la provincia de Entre Ríos y es integrante de una familia de once hermanos. Por situaciones de la vida tuvo que dejar la escuela primaria y salir a trabajar para ayudar en la economía del humilde hogar que compartía con sus padres y hermanos. Sin embargo, después de los 60 años tomó la revancha y terminó la escuela primaria y la secundaria.

En diálogo con El Territorio, expresó: “Cuando aprende uno a vivir el hoy, sin pensar en tristezas del pasado y ansiedades que genera pensar en el futuro, se aprende a disfrutar de lo simple, de esas cosas que están pero que la mayoría no las siente ni ve porque las personas andan muy apresuradas y nerviosas”.

Con el foco puesto en las cosas buenas de la vida, Élida no se detiene a pensar en el pasado; por el contrario, busca superarse cada día. “Uso mi tiempo en cosas positivas y una de esas cosas fue haber decidido -a mis 66 años- terminar la escuela primaria en la Escuela N°8 y seguir la secundaria en el BOP N°5 turno noche, fue una experiencia maravillosa”, contó.

Recordando sus días de estudiante, confesó que “era como la abuela de todos mis compañeros de curso, cada día me llenaba de emoción pensar en que a la noche iría a la escuela a estudiar y reencontrarme con mis compañeros y profesores”.

El disfrute fue compartido, ya que además se recibió junto a su hija, en el 2017. “Fue un día de tantas emociones que cada vez que lo recuerdo quisiera volver a estar allí”, expresó.

Sin embargo, sus ganas de aprender no terminaron ahí. En 2018 hizo un curso de computación y asegura que el año que viene quiere comenzar la universidad. “Aún no estoy decidida qué carrera continuar pero quiero seguir estudiando, a veces me cuesta mucho ver a chicos y chicas tan jovencitos y que desaprovechan el tiempo y no estudian”, dijo.

Élida está convencida que el saber abre puertas y busca superarse para estar a la altura de los avances de la sociedad. “Yo amo estudiar, me hace feliz capacitarme, no sé si voy a ejercer alguna profesión por mi edad pero de igual manera no pierdo las esperanzas y es por eso que el año que viene voy a continuar alguna carrera, me inclino más a lo social así que algo que tenga que ver con eso seguramente voy a seguir”, comentó sonriente con los ojos visiblemente llenos de felicidad.

