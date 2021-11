“La protección contra el despido es un derecho”

domingo 14 de noviembre de 2021 | 0:00hs.

Actualmente en el Congreso de la Nación hay cuatro proyectos de ley que tienen por fin la reforma de las indemnizaciones laborales por despido sin causa de los empleados en relación de dependencia.

La abogada especialista en derecho del trabajo Valeria Soczyuk dialogó al respecto y precisó sobre los posibles cambios que se vienen para los trabajadores.

¿Cuál es la reforma que se pretende en materia de indemnizaciones por despido?

Nuestro régimen laboral plantea que ante un despido arbitrario, el empleador debe abonar al trabajador una indemnización por esa ruptura abrupta del contrato de trabajo.

Con los proyectos que se encuentran tratándose en el Congreso, se pretende sustituir esa indemnización y crear un seguro similar al actual régimen de los empleados de la construcción, el cual tendrá un aporte mensual y una vez finalizada la relación, el ex dependiente se hará acreedor de esa suma teniendo en cuenta la antigüedad.

¿Por qué se denominó al seguro como “la mochila” argentina?

Esta definición hace hincapié en uno de los proyectos, el cual fue presentado por un conocido empresario textil, haciendo una decontrucción de la realidad y pretendiendo inducir en un error a la ciudadanía, al manifestar que el trabajador traslada su antigüedad en una mochila, independientemente de la empresa en donde cumpla con el rédito laboral.

¿Qué piensa sobre la posible reforma?

En mi opinión, la reforma a las indemnizaciones no es la solución. Se pretende inducir con el pensamiento que los trabajadores registrados son un costo para las empresas que obstaculizan al crecimiento de cada una de ellas.

La protección contra el despido arbitrario es un derecho constitucional el cual es innegociable e inalienable, existe una irrenunciabilidad de derechos.

Considero que los trabajadores no son una mercancía y lucho diariamente por una sociedad más justa. La pérdida de derechos no es el camino. El trabajador no es el problema de las empresas, sino la falta de políticas públicas y económicas idóneas.

“En la historia del derecho del trabajo argentino hubo varios intentos de reformas en detrimento de los asalariados, pero ninguno llegó a cumplir su fin. Por el contrario, hoy nos encontramos no solamente con la protección al contrato de trabajo, sino que además tenemos agravados los despidos con doble indemnización”.

“La realidad nos demuestra que ante el desequilibrio económico y la precariedad laboral en el país, es necesario el despertar de un verdadero modelo que tenga como ideal el bien común de todos", concluyó la abogada.