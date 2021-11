Martín Bossi sufrió un brote alérgico durante una función

domingo 14 de noviembre de 2021 | 6:00hs.

Martín Bossi viajó a Paysandú, Uruguay, para ser parte del Comedy Tour. A pesar de su entusiasmo, tuvo que retirarse del escenario tras haber cantado un poquito. ¿Qué le pasó?

El humorista sufrió un brote alérgico en pleno show y, aunque intentó seguir adelante con la función, comenzó a sentirse tan mal que debió frenarla y posponerla. “Soy re alérgico al polen, canté un poquito y lamentablemente no pude seguir. Son 3 meses de estar afuera de mi casa. Hicimos más de 40 o 50 funciones, una locura con más de 50 mil personas. Eso pesa y el cansancio me ganó”, contó en diálogo con TN. Y agregó: “Tuve una alergia fuerte que se me fue al pecho y no pude hablar”.