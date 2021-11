Andrés González y una canción más que íntima

sábado 13 de noviembre de 2021 | 14:30hs.

Con una atmósfera folclórica pop, Andrés González estrenó su primer videoclip esta semana.



Para la producción eligió Sin Pensar, una de las canciones más significativas de su trayectoria, tema que le dedicó a Melina Sosa Labandera en unas vacaciones que los separaron.



Tras el accidente que sufrieron ambos y que le costó la vida a ella y otra amiga en común de la pareja, la letra cobra un nuevo sentido.



‘‘Se espera mucha emoción porque es una canción propia, que la compuse para recordar y mantenerla siempre presente. Es un regalo que nos permitimos estando juntos’’, graficó Andrés, en la previa del estreno por YouTube que ahora llega a todas las plataformas digitales musicales.



‘‘Soy muy consciente de lo que pasa con esa canción. Es muy especial para mí y se volvió especial para la gente porque siempre hay algo que conecta con cada una de las personas’’, agregó en declaraciones a RadioActiva.



Filmado en Puerto Bemberg, el videoclip suma vistas a cada minuto y tal como reflejó el músico, está enteramente hecho y producido en Misiones.



Como parte del proyecto Andrés González sueños de un cantor, en la banda se suman Daniel Pinucho Fiorino (bajo), Alejandro Fiorino (batería), Lucho Fassa (guitarra) y Enzo Lautaro (acordeón y producción). El sonido fue grabado en los estudios de Marcelo Krioka.



Tal como reflejó González, el grupo se está preparando con ensayos diarios y mucho trabajo para la temporada de festivales. Por una parte ‘‘deseando con muchas ansias’’ estar en el Festival Nacional de la Música del Litoral que espera concreción de fechas y grilla por parte del Estado y también viajar a Cosquín para el Festival Nacional de Folklore.



Quiero volver el tiempo atrás y no perder de nuevo, dice parte de la letra de Sin Pensar calando hasta los huesos.



‘‘La escribí cuando Melina se había ido lejos de vacaciones y la extrañaba mucho, en su momento se las dediqué y hoy es una canción que nos une mucho. Estoy contento de que se haga realidad el estreno’’, definió González.



En esa línea, no sólo destacó el acompañamiento constante de la familia Sosa sino de la buena energía que caracterizaba a la joven. ‘‘Me acompaña en todo momento, está conmigo y desde el primer día de rodaje sentimos mucho su presencia. Eso me hace muy feliz y la familia también es parte porque me ayuda mucho y están constantemente. Ella era parte, lo veníamos trabajando juntos y hoy se hace realidad también por el esfuerzo de su familia’’, cerró el músico invitando a todos a conocer más de cerca sus nuevas producciones.