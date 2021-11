Empresarios piden sumar esfuerzos y que Posadas atraiga como región

sábado 13 de noviembre de 2021 | 3:30hs.

Invitados por la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP) empresarios de Posadas y de localidades cercanas, se reunieron en la entidad para analizar las fortalezas y debilidades de las empresas locales tras casi dos años de pandemia y a pocos días de una mayor apertura de fronteras. En la reunión participaron unos 15 empresarios de muy diversos sectores.

En general en los análisis se destacó el optimismo por la recuperación del consumo local, la potencialidad de vender más hacia Paraguay y Brasil y se valoró también algunas herramientas logradas con el gobierno provincial como los planes de financiamiento Ahora.

Por otro lado, como amenazas se citaron casos de falta de personal capacitado para trabajar en las empresas, muchos costos y trámites impositivos innecesarios, así como imposición de honorarios altos de profesionales o cobros indebidos hechos por el sistema financiero.

En la reunión los empresarios también acordaron la necesidad de trabajar junto a todos en un programa para acercar nuevos consumidores a la región. Así como comunicar y dar más valor al trabajo de las empresas misioneras en su aporte para llevar más desarrollo a las ciudades.

Ampliar la experiencia Posadas

En la apertura de la reunión, el presidente de la CCIP, Sergio Bresiski valoró el diálogo con las muy diversas empresas de Posadas y de localidades cercanas. Y apuntó a tener en cuenta la experiencia de varios sectores para gestionar los pedidos necesarios para favorecer una mayor actividad.

Uno de los primeros oradores en el encuentro fue Gerardo Alonso Schwarz, investigador y economista del Instituto de Estudios para la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) de la Fundación Mediterránea Regional Nea. “Hoy somos competitivos en precios, frente a los países vecinos, en prácticamente todos los productos que hay en el mercado local”, comentó e indicó que también hay preocupación por mercadería faltante que el público local puede volcarse a buscar en Paraguay o Brasil.

En su análisis el investigador local resaltó la gran oportunidad que tiene Posadas para asociar el atractivo de sus comercios y servicios, al turismo con ciudades cercanas o al abastecimiento de algunas industrias en la región.

“Tenemos una enorme competitividad si tenemos en cuenta todos los atractivos que hay a dos horas de viaje en auto desde Posadas. Quizás desde aquí cueste verlo, pero para el visitante que viene de grandes ciudades esas distancias son perfectamente lógicas para tener en cuenta el turismo o la producción de más empresas”, explicó.

Resaltó que a diferencia de otras ciudades, Posadas cuenta con un gran atractivo de paisajes naturales cercanos que se asocian con una buena oferta cultural.

El propietario de Plastimi (envases de plásticos), Sergio Guelmann, comentó en la reunión que la etapa de la pandemia los mantuvo en un desarrollo constante, con inversiones en su industria para nuevos productos y con una demanda alta. “Vemos futuro en la empresa, hemos tomado contacto con clientes de Paraguay y Brasil creemos que hay oportunidades para abastecer a la región”, comentó. También valoró que en el tiempo de pandemia “hemos crecido en ventas desde el cierre del puente y tratamos de aprovechar la oportunidad que nos brindó esta coyuntura”.

Simplificar exigencias

Abel Motte, propietario de carnicerías Nuestra Carne, comentó en la reunión los problemas que observa en su sector. Apuntó a que es frecuente la escasez de personal capacitado para el manejo de cortes cárnicos y la atención al cliente. También apuntó que es alta la competencia desleal, que incluye al propio estado. También consideró un obstáculo “la información confusa que brindan los bancos y que generan mayores gastos para su determinación y control. Así como errores frecuentes y retenciones indebidas”. Motte apuntó además la necesidad de simplificar los cobros impositivos, así como desregular los pagos de profesionales contables que terminan incidiendo en mayores gastos para las pymes. “Nos suben los costos pero después los únicos responsables de que suban los precios somos los comerciantes”, se quejó ante sus pares que coincidieron en los reclamos.

Manuel Amores, de la empresa Pur-Pir (fábrica de carrozados y aislamientos) indicó que observa una falta de capacitación importante en su sector. Y apuntó a un mayor trabajo con las escuelas técnicas para que sus egresados puedan desempeñar tareas que requieren hoy las empresas metalúrgicas. Recordó por otra parte que también hoy en Posadas, “hay un problema con el abastecimiento energético que no alcanza para todos”.

Matias Scarabotti de la librería Tras los Pasos, recordó que como otros negocios de la provincia reclamo en reiteradas oportunidades por retenciones indebidas de impuestos a Rentas (hoy Agencia Tributaria Misiones) sin lograr solucionar las situaciones. “Hay proveedores que siguen sin querer enviar mercadería a la provincia por estos cobros”, recordó. Y pidió por una gestión gremial de la CCIP para avanzar en la solución efectiva de los problemas.

Walter Surcan, de Ferretería Surcan en Apóstoles, valoró como experiencia en el tiempo de pandemia el avanzar con el comercio online en el tradicional negocio. “Antes de la pandemia habíamos proyectado hacer un salón de exposición (showroom) en Virasoro, pero con la pandemia y los costos priorizamos la oferta a través de la plataforma web. Nos sorprendimos por el manejo sencillo para tomar los pagos y el mantenimiento fue mucho menor al de tener un local de exposición de nuestros productos”.

José Hreñuk, directivo de la firma Rosamonte de Apóstoles, comentó a sus pares que la actividad yerbatera viene con un consumo importante en el país, en tanto la exportación está más complicada por crecientes costos y falta de contenedores.

“Los precios de nuestros productos están condicionados por el control de precios, hace 16 años que es así”, explicó. Acotó en tanto que trabajan junto a productores asociados que los abastecen mayormente de la materia prima que la tradicional industria apostoleña procesa.

Pablo Svetaz, de Helados Polaris, explicó que en el tiempo de pandemia la empresa familiar puedo innovar y crecer . “Como toda fábrica de alimentos dependemos de materias primas que nos envían desde otras provincias, también por eso sufrimos los costos logísticos. Además la capacitación de personal es algo que notamos que falta”, explicó.

Comentó en tanto que en el último año “hemos podido innovar en productos panificados congelados, que era algo que los clientes pedían. Y hoy por suerte el nivel de ventas nos permite sustentar nuestro negocio”.

Valorizar las empresas

Pedro Stepaniuk, propietario de la yerbatera Mate Rojo en Oberá, consideró entre sus pares que en la actualidad existe una cultura anti empresarial y propuso trabajar en una campaña que explique los aportes que hacen las firmas locales para el desarrollo de las ciudades. “Creo que si no hay empresas no existe futuro en un pueblo”.

Acotó:“Creo que nuestro sistema educativo es malo, no digo que sea culpa de los docentes, es que no se enseña a los jóvenes el interés por emprender, el desarrollar algo por sí mismos. Hoy el ideal de muchos chicos es ser futbolistas o famosos, pero no tener una empresa propia. Considero que deberíamos pensar eso y tratar de trabajar en una campaña que valorice el trabajo y el desarrollo que aportan las empresas locales”, comentó Stepaniuk ante la aprobación de sus pares.

Jorge Lindheimer, propietario del bazar Maravilla, acotó que sería interesante trabajar entre privados y el gobierno provincial en una marca Misiones. “Creo que tenemos grandes figuras como el Papa Francisco o Messi que se identifican con nuestro mate, deberíamos aprovechar más para comunicar nuestra identidad y que sea un atractivo más para nuestra ciudad”, propuso.

Diego Barrios, directivo de Electro Misiones, comentó que desde la pandemia y el cierre de fronteras se observó una mayor compra local. “En estos últimos meses se vieron más inversiones, la gente trató de sacarse de encima los pesos y adelantó compras. El trabajo desde casa también demandó reformas y compra de equipos, todo esto en general nos generó más ventas”.

Por otro lado, observó como preocupación la mayor concentración en grandes firmas proveedoras. “Se observa que hay una mayor elección de clientes, se prefiere vender a menos empresas en el país”, observó.

Expresó también la necesidad de lograr que se faciliten gestiones y cobros impositivos, que se les requiere a las empresas para definir nuevas inversiones.

Pablo Ratti, de Ratti Construcciones, evaluó con mucho optimismo el presente que trae nuevas oportunidades para las empresas locales. “Creo que estamos en un cambio de época en muchas cosas. Ha crecido mucho la informática con los desarrollos web y creo que es una herramienta que tenemos que saber usar las empresas”, comentó y propuso una mayor unidad entre empresarios para decidir los proyectos por hacer.

Sergio Petri, propietario de las panaderías Petri, relató su caso en el desarrollo de locales de panadería en la ciudad. Apuntó como una necesidad tener personal calificado, un punto en el que están proponiendo mejoras junto a otros industriales panaderos. “Creo que es importante impulsar la profesión de los panaderos como una salida laboral. En general no es una profesión elegida, pero creo que es útil e importante”, expresó.

Matías Ferreira, de la mueblería Madero Hogar, comentó su experiencia en el comercio familiar. “Creo que en Misiones se pueden hacer mejores muebles que los que llegan hechos con melamina desde otras provincias. Es una pena que no se desarrolle todo el valor que se le puede dar a la madera aquí”, comentó.

Lisandro Leoni, al frente de la tienda de indumentaria Navajo consideró que es importante aprovechar las oportunidades actuales para el comercio . “A partir del diálogo con las autoridades creo que se han logrado cosas buenas como los programa Ahora que facilitan mucho la compra de nuestros clientes”, ejemplificó.

Al final del encuentro los asistentes valoraron el intercambio de experiencias y propusieron generar otros espacios de encuentro entre diversas actividades.