Malena Villa y un EP de tono melancólico

sábado 13 de noviembre de 2021 | 6:00hs.

La actriz y cantante Malena Villa sacará su EP titulado ‘Ni tan mal’, el próximo jueves.

Se trata de un material que contiene cinco baladas pop que complementan su anterior trabajo en el mismo formato, pero cambiando el tono con una aproximación musical más melancólica.

Luego de lanzar hace tres semanas ‘Ni tan bien’, otro EP también introspectivo pero con ritmos más urbanos y electropop, Villa presentó un adelanto de ‘Ni tan mal’ en un concierto exclusivo en un complejo del barrio porteño de Recoleta, allí también charló con Télam.

Conocida también por su actuación en la biopic de Carlos Robledo Puch, ‘El Ángel’ (2018) de Luis Ortega, la joven compositora contó que el estilo y tono de los cinco nuevos tracks provienen de ‘Sad balada’, una canción que ya desde su título sugiere un tratamiento más melancólico, de su primer disco editado el año pasado, ‘La negación’.

Próxima a cumplir 26 años, Malena trabajó toda su vida en teatro, cine y televisión, pero decidió incursionar en la música tras una frustración en la que estuvo a punto de ser parte de Hollywood y firmar por varias películas del universo DC, empezando por ‘El Escuadrón Suicida’, que se estrenó este año.

Malena contó que el reconocido director James Gunn prácticamente le ofreció el papel destinado para una actriz latina en un casting de cuatro finalistas pero que luego eso no prosperó, por lo que tras ver la incursión musical de su amigo y compañero en ‘El Ángel’, Lorenzo ‘Toto’ Ferro, se decidió a lanzarse al rubro para superar el mal momento que ese traspié le significó.

“No tengo una bajada de línea. Expreso cosas, me resulta catárquico. Mi primer disco tiene letras sobre cosas que me estaban pasando y me negaba a expresar, por eso le puse ‘La negación’”, relató. Y confió que “me gustaría tocar cada vez para más gente. Pero no tengo ambiciones de llenar estadios”.