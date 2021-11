Santo Tomé elige también intendente y concejales

viernes 12 de noviembre de 2021 | 19:40hs.

Este domingo 14, además de la elección a diputados y senadores nacionales, la localidad correntina de Santo Tomé elegirá a su próximo intendente y ocho concejales.

Un total de 22 mil santotomeños están habilitados para votar este domingo en las elecciones generales. Son en total siete las escuelas habilitadas al comicio: Escuela Nº 141 Genaro Berón de Astrada (11 mesas), Escuela Normal profesor Víctor Mercante (11 mesas), Escuela Nº 554 Josefa Fernández Dos Santos (10 mesas), Escuela Nº 142 J. Benjamín Zubiaur (7 mesas), Escuela Técnica (10 mesas), Escuela Nº 311 J. Raúl Gutiérrez (10 mesas), y Escuela Nº 811 Pablo Argilaga (6 mesas).

Habrá, en esta oportunidad, dos boletas con candidatos a intendente, vice y concejales: la del Frente de Todos que lleva al actual intendente por su reelección con el concejal Román Naya como vice. Y la de Eco + Vamos Corrientes que postula al ex concejal Augusto Suaid como intendente y al ex legislador y ex intendente Carlos Farizano, como viceintendente.

Más ediles

Si bien, en este turno electoral solo vencen cuatro bancas, en agosto pasado, el Concejo Deliberante local aprobó el pedido de reforma de la Carta Orgánica, expediente 6412021 (iniciado por concejales de distintas bancadas), la que proponía la ampliación de número de concejales de 7 a 11.

Para este turno electoral estaba previsto que solo se renueven cuatro bancas, tras un fallo del Superior Tribunal de Justicia que declaró inconstitucional un artículo de la Carta Orgánica; el Municipio ampliará de 7 (número de concejales que había hasta ahora) a 11 el número de integrantes del cuerpo deliberativo de Santo Tomé.