Tras la carta, Negrete fue trasladado hoy al juzgado

viernes 12 de noviembre de 2021 | 10:51hs.

Tras el envío de una carta al juez de la causa pidiendo que se le revocara su prisión domiciliaria, Santiago Negrete (20), acusado de intentar matar a Manuel Sánchez (19) en abril pasado, fue trasladado hace instantes hasta el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.

El joven arribó al edificio judicial ubicado sobre calle Santa Fe poco después de las 11.30 abordo de un patrullero de la Policía de Misiones.

Hace una semana Negrete fue procesado con prisión preventiva domiciliaria y dejó la celda en la que estaba alojado desde el día del hecho para seguir con su arresto en un domicilio familiar, en el que iba a permanecer con tobillera electrónica y varias restricciones.

Sin embargo, en las últimas horas la causa dio un giro inesperado cuando desde su defensa Negrete le envió una carta al juez Juan Manuel Monte pidiendo regresar a una celda.

“Confío plenamente en la Justicia y no deseo recibir un trato diferenciado”, se lee en el escrito al que tuvo acceso El Territorio.

El joven expresó que no solicitó la morigeración de prisión preventiva y quiere que “todas las personas, en especial mi amigo Manu, sepan que no tengo nada que ocultar ni esconder”, recalcando que no esperaba el beneficio y que confía en el resultado de la investigación.

La medida dispuesta por el magistrado Monte además fue apelada por el fiscal de Instrucción Dos, Christian Antúnez, por lo cual el curso legal de las causas indica que será la Cámara de Apelaciones la encargada de definir la situación.