El montecarlense Gustavo Delgado desembarcó en el handball español

viernes 12 de noviembre de 2021 | 8:30hs.

Tras su paso por River en handball, el montecarlense Gustavo Delgado se incorporó al Club de Balonmano Romo, en España, donde, además de jugar en su categoría, entrena a chicos de entre 12 y 13 años. Días atrás tuvo su debut concretando seis goles.



Gustavo inició su carrera en el Club de Gimnasia de Montecarlo y en el último tiempo se desempeñó como lateral izquierdo, hasta que decidió ir a estudiar sociología a otra provincia.



Al poco tiempo tuvo la propuesta de jugar en River y no lo dudó. Actuaba en primera línea.



Hace un tiempo surgieron las propuestas de jugar afuera y la oportunidad llegó de manos de Emiliano Romero, otro ex jugador millonario, quien hacía pocos días había llegado al club español y decidió mostrar videos de juegos de Gustavo al presidente del club, quien inmediatamente le envió una propuesta.



Desde el 5 de octubre el montecarlense está instalado en España



“ Es un club de primera nacional con intenciones de ascender, en principio tenemos un buen equipo. Es lindo desafió para arrancar y poder ambientarme al handball español y poder acomodarme bien; el nivel es similar a Femebal, así que en ese sentido está bueno para tener una primera experiencia sin tanto cambio”, relató Gustavo.



El punto justo



Por otra parte, remarcó: “La idea de venirme siempre estuvo latente; cuando llegué River ya me habían hablado personas de España, pero sentí que ese no era el momento. Fueron pasando los años, fui madurando y ahora se me dio la oportunidad, fueron muchos los factores que me hicieron decirme, como el idioma y el nivel similar a Femebal”.



Para tomar la decisión de irse, la compartió con su familia y recibió todo el apoyo de River para ahondar en todos los detalles necesarios para poder instalarse en España.



“Fue difícil despedirme de River, teníamos un grupo excelente de personas, pero hoy estoy súper contento de este grupo hermoso en España y eso es fundamental”, finalizó el misionero que busca afincarse en el handball europeo.