Extranjeros podrán certificar domicilio con una boleta de servicio para ser eximidos del PCR en la frontera

viernes 12 de noviembre de 2021 | 7:18hs.

El gobierno nacional puso en vigencia el jueves pasado una disposición que indica que los extranjeros no residentes en la Argentina, que acrediten domicilio en ciudades que se encuentren a menos de 50 kilómetros de la frontera que intentan atravesar, estarán exentos de realizar el test de PCR para detectar coronavirus, y solo bastará con que presenten certificado de vacunación anti covid-19 y se realicen un test antígeno, que en el caso de Misiones es gratuito.

La medida fue bien recibida en las fronteras misioneras con Brasil y Paraguay, puesto que era algo que se había solicitado hace tiempo. Pero a la vez despertó una serie de inconvenientes puesto que la documentación de los países vecinos no es igual a la de la argentina, y en el caso del Paraguay la cédula de identidad, válida para atravesar la frontera, no indica el domicilio de la persona. Por lo que se hacía imposible con ello certificar su domicilio para así definir si correspondía o no la realización del PCR.

Este viernes llegó la solución desde la Dirección Nacional de Migraciones para estos casos. Es que con una Resolución publicada en el Boletín Oficial de la Nación se dispuso que "las personas extranjeras no residentes domiciliadas en las localidades fronterizas situadas a una distancia no mayor a CINCUENTA (50) kilómetros de los corredores seguros terrestres habilitados para el ingreso al territorio nacional o que se habiliten en un futuro que no puedan acreditar su domicilio al momento de perfeccionar el ingreso con la documentación de viaje vigente, podrán hacerlo a través de cualquier comprobante que acredite su domicilio de residencia".

De esta manera, se salda el problema que se ocasionó durante el jueves en el puente San Roque González de Santa Cruz, donde una importante cantidad de ciudadanos paraguayos residentes en Encarnación llegaron a la frontera argentina con la intensión de ingresar, sin el test de PCR en mano ya que estaban anoticiados de la novedad, y se toparon con este inconveniente.

En el caso de Paraguay, el no pedido de PCR alcanza a Encarnación, Capitán Miranda, Fram, San Juan del Paraná, Mburika, Cambyretá, San Juan del Paraná y San Carmen del Paraná.

En tanto, en Puerto Iguazú la medida alcanza tanto del lado brasileño como paraguayo e involucra a los municipios de Foz de Iguazú, Santa Terezinha y San Miguel de Iguazú, en el caso del Brasil, y, del lado paraguayo, a Ciudad del Este, Minga Guazú y Presidente Franco.

Y en Irigoyen alcanza a las comunas de Palma Sola, Sao José do Cedro, Guarujá do Sul, Santo Antonio do Sudoeste, Pranchita y Flor da Serra do Sul.

Ampliar el cupo

El ritmo de la frontera avanza a una recuperación paulatina, luego de la habilitación de corredores seguros en Misiones. Y en este sentido, por séptimo día consecutivo se completó el cupo de ingresos diarios a la provincia por el paso Posadas-Encarnación. A diferencia de ocasiones anteriores, ayer se llegó al tope a las 15.30, cuando anteriormente se alcanzaba ese número entre las 17 y las 21.30.

Ante esta situación, el gobernador Oscar Herrera Ahuad confirmó que se trabaja para ampliar el número de ingresos por los corredores seguros. “Se está trabajando para ampliar la semana próxima”, afirmó el mandatario a El Territorio, aunque sin precisar un número. Hasta el momento, el máximo es de 1.600 personas por día.