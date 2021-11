“Me pidieron que los ayude a deshacerme de la moto”

viernes 12 de noviembre de 2021 | 6:03hs.

Según Bublitz, aquel 28 de marzo de 2017 al mediodía se hallaba en su casa de Puerto Panambí y llegaron Víctor y Pablo Dlugokinski, sus cuñados. Se quedaron a almorzar y luego le invitaron “para dar una vuelta”, indicó.

“Cuando salimos de mi casa eran las 16, 16.30 y en el camino, llegando a la casa de Víctor, ellos me contaron que habían matado a esa pareja de Márquez y Leiva porque descubrieron que habían matado a su padre, llamado Ildo Victoriano Dlugokinski. Ellos habían desarmado la moto de la pareja y me pidieron que los ayude a deshacerse de la moto”, relató.

Ya oscurecía cuando salieron de la casa del cabo y alrededor de las 20.30 fueron detenidos por el control de Gendarmería.

“Le pidieron la documentación del auto y de la moto y Víctor no tenía. Ahí Gendarmería nos trajo hasta el destacamento de Panambí y Víctor entró y habló con los gendarmes (…) Cuando nos liberaron fuimos hasta el arroyo Los Toros y tiramos la moto”, aseguró.

En tanto, mencionó detalles que le habrían comentado los hermanos, sobre el horario y el lugar donde emboscaron y asesinaron a las víctimas.

“Dijeron que fue entre las 10.30 y 11 de la mañana (del 28). Yo me quedé loco y comencé a preguntar y me dijeron que ellos le llamaron a la pareja a la casa de Víctor y ahí cuando vinieron los mataron, le metieron plomo”, indicó.

Y agregó: “Me dijeron que comenzaron a discutir, que la Márquez confesó que le mataron al papá de él, y ahí ellos los mataron y enterraron. Ellos me indicaron el lugar donde habían escondido las armas. Me dijeron que era una escopeta y un revólver o pistola, no recuerdo. Después le conté eso a la Brigada”.

