Piden a la Nación ampliar el cupo diario de ingresos

viernes 12 de noviembre de 2021 | 6:05hs.

El ritmo de la frontera avanza a una recuperación paulatina, luego de la habilitación de corredores seguros en Misiones. Y en este sentido, por séptimo día consecutivo se completó el cupo de ingresos diarios a la provincia por el paso Posadas-Encarnación. A diferencia de ocasiones anteriores, ayer se llegó al tope a las 15.30, cuando anteriormente se alcanzaba ese número entre las 17 y las 21.30.

Ante esta situación, el gobernador Oscar Herrera Ahuad confirmó que se trabaja para ampliar el número de ingresos por los corredores seguros. “Se está trabajando para ampliar la semana próxima”, afirmó el mandatario a El Territorio, aunque sin precisar un número. Hasta el momento, el máximo es de 1.600 personas por día.

Para ello, se deberá elevar el pedido a la Dirección Nacional de Migraciones, que finalmente tendrá la última palabra.

En este contexto, ayer desde Paraguay informaron que unos 800 habitantes de ese país cruzaron a Posadas, mientras que se repitió el mismo número en el caso de los argentinos que lograron pasar hasta que se completó la cantidad permitida por protocolo. Y desde esa hora, alrededor de 100 vehículos esperaban del otro lado del Paraná hasta la medianoche cuando el contador vuelve a cero.

“Hoy (por ayer) se notó un notable incremento en la cantidad de paraguayos que se animaron a cruzar a la Argentina luego de la eliminación del requisito del PCR negativo para aquellos que hagan Tránsito Vecinal Fronterizo”, explicó Blas Arzamendia, jefe regional del Puesto de Control Migratorio de Encarnación, en diálogo con El Territorio. Es que ayer salió publicada la decisión administrativa 1.103/2021, por la que Nación dispuso que los extranjeros que vivan en países limítrofes en un radio de 50 kilómetros de la frontera y pretendan pasar a la Argentina, no necesitarán contar con el test de PCR como requisito. Este había sido uno de los pedidos que elevó semanas atrás el gobernador Oscar Herrera Ahuad, en el afán de incentivar el movimiento turístico internacional.

De esta manera, sólo se pedirá que tengan la doble vacunación contra el Covid-19 y se realicen un test de antígenos, que en el caso de Misiones se hace sin cargo para quienes vienen a hacer turismo.

“En ocasiones anteriores, el promedio de paraguayos que salía del país era de 350 a 400 en total. Pero ayer con la eliminación del PCR para tránsito vecinal, ese número creció notablemente”, sostuvo Arzamendia.

Sin embargo, según consignaron desde Migraciones, el test de antígenos antes de realizar los trámites de ingreso causaron demoras y extensas filas sobre el puente internacional. Según lo que observó este matutino, entre las 10 y las 14 la fila de autos casi llegó a la mitad del viaducto que se reabrió el pasado 19 de octubre.

En la normativa publicada ayer se indicó que se “deberán acreditar ante la autoridad migratoria su domicilio a una distancia no mayor a 50 kilómetros de los corredores seguros habilitados o se habiliten en un futuro”.

En el caso de Paraguay, el no pedido de PCR alcanza a Encarnación, Capitán Miranda, Fram, San Juan del Paraná, Mburika, Cambyretá, San Juan del Paraná y San Carmen del Paraná.

En tanto, en Puerto Iguazú la medida alcanza tanto del lado brasileño como paraguayo e involucra a los municipios de Foz de Iguazú, Santa Terezinha y San Miguel de Iguazú, en el caso del Brasil, y, del lado paraguayo, a Ciudad del Este, Minga Guazú y Presidente Franco.

Y en Irigoyen alcanza a las comunas de Palma Sola, Sao José do Cedro, Guarujá do Sul, Santo Antonio do Sudoeste, Pranchita y Flor da Serra do Sul.

Al respecto, Martín Ayala, delegado de ATE Migraciones, enfatizó que ayer se observó un notable movimiento sobre el puente internacional, destacando el ingreso de paraguayos al país.

Asimismo, explicó que “la cédula paraguaya no específica el domicilio. Lo que se hace es declaración jurada, que la hacen con Sanidad, que exime del PCR y ahí se procede a Migraciones para hacer el tránsito vecinal fronterizo o se hace la notificación si la persona desea viajar más allá”.

