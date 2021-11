Los salarios subieron 4% en septiembre

jueves 11 de noviembre de 2021 | 22:00hs.

Imulsados por ajustes en las paritarias, los salarios totales aceleraron su incremento en septiembre hasta un 4% mensual y le ganaron a la inflación por tercer mes consecutivo, informó este jueves el Indec.

De esta forma, subieron 0,8 puntos porcentuales más que en agosto (3,2% mensual), y doblegaron al IPC del noveno mes del año (3,5%).

Los salarios del sector Privado Registrado aceleraron su avance hasta el 3,6% mensual (vs. 3,3% en agosto) y los del sector Público hasta el 6,6% mensual (vs. 3,2% en agosto); en cambio, los del sector Privado no registrado subieron 0,8% mensual (vs. 2,5% en agosto).

En el noveno mes del año se aplicaron varios aumentos correspondientes a cuotas paritarias. Se destacan los incrementos en los sindicatos de Sanidad, Maestranza, Gráficos, Construcción, Gastronómicos y en la Administración Pública.

De esta forma, en los primeros nueve meses del año el Índice de Salarios total acumula un aumento de 38,3%, por encima del incremento de los precios registrado en el mismo periodo (37,0%).

Los salarios del sector Público lideran la suba (45,1%), seguidos por el sector Privado Registrado (41,3%) y luego por los del sector Privado no registrado (20,5%).

De forma interanual, el Índice de salarios total creció 51,3% (vs. 49,1% interanual en agosto), por debajo de la inflación en el mismo lapso (52,5%).

Por sector, el salario del sector Privado registrado creció 55,2% interanual, el del sector Público 55,9% interanual –ambos por encima de la inflación– y el del sector Privado no registrado 33,8% interanual.