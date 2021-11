Debut en Primera de Viveros: “Una felicidad enorme”

jueves 11 de noviembre de 2021 | 8:24hs.

El último sábado 6 de noviembre no fue un día más en la vida de Emiliano Viveros, el joven futbolista de 19 años oriundo de Ruiz de Montoya que debutó en la primera de Arsenal de Sarandí ante Independiente en Avellaneda.

A pesar de la dura derrota del elenco de Sarandí en el estadio Libertadores de América por 3-0, ese cotejo tuvo una particularidad: el ingreso a los 20 minutos del segundo tiempo del misionero por Brian Farioli, lo que marcó el debut en Primera División del pibe de la Tierra Colorada.

“Sentí una felicidad enorme, estaba muy contento, luego del partido contra Godoy Cruz en la reserva ya me citaron para entrenar con la Primera y que posiblemente iba a ir al banco”, contó Viveros.

A su vez, el muchacho montoyense explicó cómo fue ese momento en que lo llamaron para ingresar. “Estaba calentando, escucho mi apellido y que me estaban llamando para entrar. En ese trote desde el lugar en el que estaba haciendo calentamiento físico hasta la línea de cal para ingresar se me puso la piel de gallina, se me estaba cumpliendo el sueño de jugar en Primera”, recordó.

En ese momento previo al ingreso, su entrenador, Israel Damonte le dio calma: “A pesar de estar perdiendo, mi director técnico me dijo que agarre la pelota, que juegue lo más que pueda y que disfrute del momento”.

Luego del cotejo, Viveros regresó a la pensión en la que está residiendo y sus compañeros del lugar le hicieron un festejo por haber llegado a la Primera de Arsenal. “Fue algo hermoso, a pesar de haber perdido el partido pude debutar y mis compañeros de la residencia me hicieron una sorpresa, son cosas que voy a guardar para siempre en la mente y el corazón”.

Viveros es oriundo de Ruiz de Montoya, jugó desde chico en Los Galenitos de Jardín América, con Miguel ‘Barby’ González como DT. Cuando creció disputó partidos para Helvecia, elenco de su localidad, y llegó a disputar un compromiso contra Nacional de Puerto Piray con la camiseta de Deportivo Jardín América por el torneo Regional. Luego de ese encuentro, armó las valijas y viajó a Buenos Aires para probarse en las inferiores de Arsenal.

El misionero que juega como enganche, pero también le gusta jugar de ‘5’ llegó a Buenos Aires con la valija no solamente cargada de ropa, sino también de sueños y expectativas. “Vivir acá es muy difícil y más para una persona del pueblo, hay que estar pendientes de muchas cosas al salir, la inseguridad está a la orden del día, no hay tranquilidad y es otra realidad totalmente distinta la que uno vive en comparación con lo que es Misiones”.

Para Viveros, llevar a su gente y su pueblo es importante y lo quiere hacer constantemente, es más no se olvidó de ellos en el día de su debut en Primera: “Los que siempre me acompañaron son mis padres, a ellos les debo todo, porque me siguen siempre, en Misiones desde chico me llevaban a entrenar y me buscaban”.

Además, Viveros recordó a su comunidad. “Costó muchísimo dejar Ruiz de Montoya, mi familia y mis amigos. Los momentos que me iba a jugar a la pelota marcaron mi infancia. Mi pueblo significa un lugar de paz y tranquilidad, es el lugar que me vio nacer y significa muchísimo para mí, por eso quiero representar a todos ellos de la mejor manera posible”, cerró Viveros.

El pibe de 19 años ahora buscará ganar minutos en la Primera de un Arsenal que necesita de futbolistas diferentes, que rompan la monotonía del juego.