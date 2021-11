Expulsan de Brasil a Dlugokinski y va a juicio en Oberá

jueves 11 de noviembre de 2021 | 4:30hs.

Custodiado por una comisión especial conformada por personal de diferentes dependencias de la Unidad Regional II, Pablo Dlugokisnki (38) fue trasladado ayer desde el paso fronterizo de San Javier hasta la Seccional Tercera de Oberá, donde permanecerá alojado como imputado por el doble homicidio de Olivia Márquez (46) y su concubino Sandro Leiva (40), perpetrado el 28 de marzo del 2017 en Puerto Rosario, localidad de Florentino Ameghino.

Tal como anticipó El Territorio en su edición del último lunes, tras cumplir una pena en Brasil por falsificación de documento público, el sospechoso fue expulsado por las autoridades del vecino país y entregado a sus pares argentinos.

El 3 de febrero de 2019 Dlugokisnki fue detenido por la Policía Federal brasileña en la localidad de Novo Hamburgo, estado de Rio Grande do Sul, a unos 40 kilómetros de Porto Alegre.

Lo denunció una ex pareja que conocía que ingresó al Brasil de manera irregular y que portaba documentación falsa. La mujer también sabía que desde marzo de 2017 era buscado por la Justicia argentina.

Ya tras las rejas, la Policía brasileña confirmó sus datos filiatorios y que estaba prófugo por el doble homicidio de Márquez y Sandro Leiva (40).

Según fuentes del caso, en dos ocasiones Dlugokinski trató de escapar de la cárcel donde se hallaba alojado, tal vez presagiando que su expulsión del vecino país y el consecuente traslado a la Argentina implicaría una sentencia a prisión perpetua, pena que en mayo pasado el Tribunal Penal Uno de Oberá le impuso a su hermano y ex cabo de la Policía de Misiones Víctor Dlugokinski (35) y a su cuñado Leandro Bublitz (38), también imputados por el doble homicidio.

Trámite exprés

El trámite de expulsión de Pablo Dlugokinski fue rápido porque no requirió la burocracia de una extradición formal, según precisó un vocero con acceso al expediente. “Cruzó la frontera en forma irregular y después lo detuvieron con un documento falso. En ese contexto, como allá ya cumplió con la pena impuesta por falsificación de documento público, la normativa del vecino país contempla la expulsión, que es un trámite mucho más rápido que la extradición”, detalló.

En consecuencia, tal lo previsto, a las 15 de ayer el prisionero fue trasladado en balsa desde Brasil hasta San Javier, donde fue entregado por los policías brasileños a sus pares de Misiones, quienes luego lo transportaron hasta la Seccional Tercera de Oberá. Previo examen por parte del médico policial en turno, el imputado quedó alojado en una celda común. En tanto, hoy mismo podría ser citado a indagatoria en el Juzgado de Instrucción Uno a cargo del expediente por el doble homicidio de Márquez y Leiva.

La expulsión del vecino país y su reclusión en Oberá activarán el proceso para la realización en un juicio oral y público para deslindar su responsabilidad en el citado crimen. Precisamente, en la instrucción y el primer debate -donde fueron juzgados su hermano y su cuñado- también quedó probada la participación del mayor de los Dlugokinski, aunque la condena no lo incluyó por el principio de defensa que indica que nadie puede ser juzgado en ausencia. El rápido llamado a indagatoria sería el paso previo al dictado de la prisión preventiva, instancia requerida para su alojamiento en una dependencia del Servicio Penitenciario Provincial (SPP).

De la música a la cárcel

Ayer, en su arribo al país después de casi cinco años, Pablo Dlugokinski llegó vestido con una remara, una bombacha de campo y ojotas, sus únicas pertenencias, además de otra muda de ropa y elementos de higiene personal.

Lejos quedó aquel extrovertido músico que, estando prófugo en Argentina, durante casi dos años gozó de absoluta impunidad en Brasil, tal como él mismo se encargaba de mostrar por las redes sociales, medio que utilizaba para promocionar sus shows.

Ahora, con su detención se podrá cerrar un hecho criminal que comenzó a investigarse en marzo de 2017.

Con relación al móvil que habrían tenido los asesinos para perpetrar el doble homicidio de Márquez y Leiva, durante el primer juicio se planteó una relación directa con el deceso de Ildo Victorino Dlugokinski (58), padre de Pablo y Víctor, fallecido el 25 de marzo del 2017 en el incendio de su casa. Al menos esa es la versión oficial. Tres días después desparecieron Márquez y Leiva.

Ya en la instrucción Bublitz dijo que los hermanos Dlugokisnki le confesaron que pergeñaron el doble homicidio porque sospechaban que la pareja mató a su papá, lo que no habría sido más que le excusa que el ex policía le dio a su hermano que entonces residía en Brasil y llegó al país para la inhumación de su progenitor.

Uno se quebró

Según Bublitz, aquel 28 de marzo de 2017 al mediodía se hallaba en su casa de Puerto Panambí y llegaron Víctor y Pablo Dlugokinski, sus cuñados. Se quedaron a almorzar y luego le invitaron “para dar una vuelta”, indicó.

“Cuando salimos de mi casa eran las 16, 16.30 y en el camino, llegando a la casa de Víctor, ellos me contaron que habían matado a esa pareja de Márquez y Leiva porque descubrieron que habían matado a su padre, llamado Ildo Victoriano Dlugokinski. Ellos habían desarmado la moto de la pareja y me pidieron que los ayude a deshacerse de la moto”, relató.

Ya oscurecía cuando salieron de la casa del cabo y alrededor de las 20.30 fueron detenidos por el control de Gendarmería.

“Le pidieron la documentación del auto y de la moto y Víctor no tenía. Ahí Gendarmería nos trajo hasta el destacamento de Panambí y Víctor entró y habló con los gendarmes (…) Cuando nos liberaron fuimos hasta el arroyo Los Toros y tiramos la moto”, aseguró.

Bublitz argumentó que la confesión de los hermanos lo dejó muy mal y precisó que “el que más habló fue Víctor y no sé si en esos momentos Pablo dijo algo más. Recuerdo que Víctor dijo: “mirá gurí, nos mandamos una cagada”. Me dijo que mataron a la pareja y ahí se nubló mi mente, me puse nervioso, no sabía qué hacer, no podría creer lo que me estaban contando”.

Relatos en contra

El cuñado de los hermanos aseguró que no asesinó a la pareja y se mostró arrepentido de haber colaborado a encubrir el crimen.

“Ni yo sé por qué les ayudé a esconder la moto, es algo que no debía hacer. Fue un poco por miedo, y también porque les conozco y son mis parientes”, indicó y agregó: “Yo no los maté. Lo que hice fue ayudar a deshacerse de la moto y no contar lo que pasó”.

En tanto, mencionó detalles que le habrían comentado los hermanos, sobre el horario y el lugar donde emboscaron y asesinaron a las víctimas.

Al respecto, mencionó que “dijeron que fue entre las 10.30 y 11 de la mañana (del 28). Yo me quedé loco y comencé a preguntar y me dijeron que ellos le llamaron a la pareja a la casa de Víctor y ahí cuando vinieron los mataron, le metieron plomo”.

“Me dijeron que comenzaron a discutir, que la Márquez confesó que le mataron al papá de él, y ahí ellos los mataron y enterraron. Ellos me indicaron el lugar donde habían escondido las armas. Me dijeron que era una escopeta y un revólver o pistola, no recuerdo. Después le conté eso a la Brigada”, señaló.

En un tramo, indicó que los hermanos “se pusieron muy mal, se largaron a llorar y Víctor me dijo: “yo arruiné mi vida, pero vengué la muerte de mi papá””.

Por su parte, en el juicio el ex policía Víctor Dlugokisnski dejó entrever que la pareja asesinada fue responsable de la muerte de su padre, lo que no hizo más que atizar la hipótesis de la venganza.

“Desconozco la autoría del hecho, pero llegué a pensar que mi hermano tuvo algo que ver”, agregó respecto del doble homicidio.