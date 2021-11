El 80% de los negocios de Iguazú reabrieron tras el parate de 2020

jueves 11 de noviembre de 2021 | 3:45hs.

Hace un año atrás, Puerto Iguazú agonizaba con más de 250 comercios cerrados. Sólo el 20% por ciento de sus hoteles estaban abiertos los fines de semana para el turismo interno. En tanto, el 85% de los atractivos turísticos abrían sus puertas solamente de viernes a domingo. Cataratas tenía cupo de ingreso de 400 turistas misioneros por fin de semana que no llegaba a completarse. El panorama era desesperante porque las empresas no lograban ver la luz al final del túnel.

Un año después, el destino cuenta nuevamente con casi toda su oferta hotelera funcionando y un 90% de los atractivos turísticos atendiendo al turista.

En noviembre del año pasado la situación sanitaria no era tan compleja ya que no se habían registrado hasta ese momento más de 20 casos mensuales en Iguazú. No obstante, las oficinas públicas cerraban sus puertas y entraban en cuarentena cada vez que ocurría un caso febril o positivo de la enfermedad. Se registraba un mayor control por uso de barbijos y la obligatoriedad de sanitizantes en los comercios, situación que aún se mantiene pero mucho más flexible actualmente. Los aforos en locales comerciales eran del 50%.

Hace un año, aún predominaba el delivery de helados y de comida rápida que prácticamente pasó a un segundo plano con la apertura gradual y la eliminación de muchas exigencias, como el aumento del aforo en los locales comerciales y la posibilidad de volver a brindar cierto servicios.

En el caso del rubro turístico, Leopoldo Lucas, titular del Iguazú Turismo Ente Municipal (Iturem) recordó: “En estas fechas, el año pasado los ingresos a Cataratas estaban habilitados con cupos y hasta 200 misioneros por día sólo los fines de semana. El parque recién abrió el 19 de diciembre de 2020 y culminó con 428.688 visitantes. Los hoteles trabajaban a una capacidad del 20-25%, y hoy están operativos casi en su totalidad. Actualmente alcanzamos casi 90% de las plazas hoteleras habilitadas”.

“Hoy registramos un promedio de ocupación general en torno al 75%, con promedio de ingresos al Parque Nacional de 2.800 visitantes diarios. Si bien todavía están por debajo de lo que fue 2019, ya se manifiestan en la misma senda de crecimiento, con un alto flujo de movimiento que se ve acompañado por el incremento de los vuelos que ayudan a que el crecimiento siga”, recalcó Lucas.

Los comercios también avizoran un panorama completamente diferente al año pasado. Es que en noviembre del año pasado habían cerrado 250 locales comerciales, algunos de forma parcial y definitiva, y ahora el 80% de esos negocios ya volvieron a abrir sus puertas. “Hemos registrado la apertura de nuevos comercios incluso franquicias a nivel nacional y sucursales de comercios misioneros en Iguazú”, explicó Joaquín Barreto, presidente de la Cámara de Comercio de Iguazú.

“Estimamos que al paso que vamos, al finalizar el primer semestre del 2022 que viene estaremos trabajando igual que en 2019 antes de la pandemia y para fines del 2022 podríamos estar mejor, teniendo en cuenta la diferencia cambiaria y los programas Ahora que benefician al consumo”, consideró.

En el ámbito deportivo, solamente estaban habilitadas las caminatas y los gimnasios tenían un aforo de diez personas por hora dentro del espacio cerrado.

Las canchas solamente estaban habilitadas para entrenamientos reducidos o individuales. Actualmente está permitido el ingreso de público y se realizaron diversas competencias.

Pese a que es obligatorio el uso, buena parte de la población de Puerto Iguazú no utiliza el barbijo para el aire libre en el marco de las flexibilizaciones impuestas.