Fernández destacó la capacidad de Misiones para el desarrollo

jueves 11 de noviembre de 2021 | 6:04hs.

El candidato a diputado nacional por el Frente Renovador, Carlos Fernández, afirmó que hay prioridades que no se tienen en cuenta por los espacios nacionales que sólo están enfrascados en ampliar la grieta. Apuntó que hay cosas muy puntuales para pelear, desde mejorar las condiciones en cada uno de los municipios con obras que requieren de grandes inversiones como atender a los pequeños productores y a los jóvenes.

Fernández, en la lista del Frente Renovador, está acompañado por Claudia Gauto y Fernando Meza.

¿Cómo llegan a esta etapa final de la campaña electoral?

Con mucha energía, con muchas ganas. La verdad que es diferente esta etapa y eso entusiasma mucho, nos hace sentir de que no estamos equivocados en el camino que intentamos dar y que queremos mostrar.

¿Cuáles son los desafíos que vienen?

Sabemos que nos falta mucho y nosotros, los intendentes, seguimos teniendo en los municipios problemas de agua, de tierra, cloacas o sea problemas esenciales. Porque no pasa solamente por la estructura del cordón cuneta, el empedrado, las luminarias. La gente se siente con mejor bienestar, pero, sabemos que la obra pública esencial está faltando en muchos lugares.

A veces tenemos programas nacionales que nos ayudan y también programas internacionales, pero que demandan presentar proyectos que son largos, lentos y muy rigurosos a la hora de poder lograr el financiamiento. Lo sé en especial por el troncal norte de agua para la ciudad de Oberá que está en marcha y que es la obra pluvial más importante del NEA y va a beneficiar a 8.500 familias.

¿Cómo se diferencia el Frente Renovador de la grieta nacional?

Esa gran diferencia entre el gobierno anterior y el gobierno actual, esas peleas estériles, no las entendemos siquiera y la provincia de Misiones no está en esa grieta. Nosotros estamos buscando la unidad, criterios de integración y de unirnos entre todos, no importa la forma cómo piensa el otro, hoy tenemos la oportunidad de discutir, de entrelazar ideas en beneficio de la provincia. El bloque de los misioneros, del Frente Renovador, no pertenece a ninguno de los dos espacios mayoritarios. Hoy, nuestro criterio es primero que sepan qué necesidades tenemos y qué queremos nosotros los misioneros para el misionero y para la provincia. Esa es la gran diferencia. Por acá, en Posadas, pasaron los que vienen a acompañar a otros espacios nacionales y hoy tenemos el gran problema con los yerbateros, porque nos quieren manejar la industria y nos quieren manejar los precios. Lástima que no nos sentemos a discutir.

¿Qué se defiende desde el espacio que representa?

Nosotros siempre vamos a defender a las pequeñas chacras y a nuestra agricultura que no tiene grandes extensiones. Tenemos más de 9.000 familias yerbateras de pequeños espacios de 5 a 12 hectáreas. Tenemos más de 15.000 familias tabacaleras con pequeña producción y no podemos compararnos con otras provincias. La verdad que nuestra economía es totalmente diferente y quedó demostrada en esta pandemia. El año pasado fuimos la que más creció en el NEA en cuanto al desarrollo económico. Somos la séptima economía de la argentina y nos devolvieron este año en el número 18 y en el próximo año, con este presupuesto del 2022 pasamos al número 22 y esa es la discusión que debemos dar. Por eso digo, nos falta todavía pasos importantes.

¿Cuáles serían esos pasos por dar?

Somos una provincia joven, nuestras ciudades y nuestros pueblos son jóvenes, no podemos compararnos con Córdoba o con Buenos Aires . Creo que esta juventud que está en marcha y que está desarrollándose y que está creciendo, va a dar pasos muy importantes en nuestra sociedad.

¿Cuál sería su rol de acceder a una banca nacional?

Les digo que me usen como herramienta, porque yo quiero acompañarlos, quiero que crezcan. Hoy sabemos que la economía del conocimiento es la que va a marcar el futuro y como siempre decimos nosotros, los jóvenes son el presente, sentémonos todos juntos y desarrollemos ese futuro para las próximas generaciones.