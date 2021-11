Aguad y De Andreis se presentaron a declarar

jueves 11 de noviembre de 2021 | 6:02hs.

El ex ministro de Defensa Oscar Aguad y el ex secretario general de la Presidencia Fernando de Andreis se presentaron ante la justicia federal de Dolores para declarar como testigos a pedido de la defensa del ex presidente Mauricio Macri, en la causa en la que fue indagado por supuesto espionaje ilegal a familiares de víctimas del ARA San Juan.

Al término de la audiencia la abogada Valeria Carreras, que representa a un grupo querellante de familiares de los 44 muertos en el hundimiento del submarino, anticipó que pedirá a Bava que cite al ex jefe de la Armada, José Luis Villán.

La querella explicó en un comunicado que formuló 24 preguntas al exministro de Defensa Aguad. “Nos sorprende que sólo perdió la memoria respecto de la mayoría de las que le realizamos. Sin embargo ante preguntas de la defensa de Macri, el testigo no sólo recordaba sino que trajo dos papeles tipo nota atribuido a familiares”, informó Carreras.