Wos regresa a los escenarios con entradas agotadas y agrega una nueva fecha

jueves 11 de noviembre de 2021 | 6:00hs.

El rapero Wos, una de las apariciones musicales más rutilantes en la escena argentina de los últimos años, agotó en apenas 72 horas las localidades para sus conciertos del 16, 17 y 18 de diciembre, en el porteño Estadio Obras, por lo que agregó una nueva función para el miércoles 22.

Al oficializarse esta nueva fecha, los fanáticos desbordaron de emoción y el nombre del artista fue trending topic en las redes sociales.

En esos conciertos, el artista presentará el material de su nuevo disco ‘Oscuro éxtasis’, que se publicará el 18 de noviembre, pero del que ya se conocieron los cortes ‘Mugre’, ‘Convoy Jarana’, ‘Que se mejoren’ y ‘Mirá Mamá’.

Para la ocasión, el rapero estará acompañado por su habitual banda, conformada por Tomás Sainz, en batería; Fran Azorai, en teclados; Natasha Iurcovich, en bajo; y Facundo Yalve, en guitarra, quien además ofició de productor de esta nueva placa.

‘Oscuro éxtasis’ sucederá al exitoso ‘Caravana’, lanzado en octubre de 2019; y al EP ‘Tres puntos suspensivos’, realizado en pleno confinamiento social y dado a conocer en mayo del año pasado.

Nacido bajo el nombre de Valentín Oliva, Wos, de 23 años, alcanzó popularidad al imponerse en distintas competencias de freestyle como El Quinto Escalón, La Red Bull Batalla Internacional y la FMS ARG.

Sin embargo, la gran explosión llegó con la publicación de su single ‘Canguro’, en octubre de 2019, seguido semanas después por ‘Luz Delito’, una lectura personal del tema ‘Luzbelito y las sirenas’, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Consagración

Tras llenar dos estadios Luna Park, Wos tuvo una intervención estelar en la 20º edición del tradicional festival Cosquín Rock, en febrero de 2020, que le valió la consagración entre el público de extracción más rockera.

Con su disco debut ‘Caravana’, el joven artista arrasó en los Premios Gardel y fue nominado a los premios Latin Grammy.

Con el single ‘Que se mejoren’, que integrará su nuevo disco, Wos lanza un grito de rebeldía contra la opresión que genera el poder y valida su título de estrella de la música y la cultura para las generaciones más jóvenes que abrazan al género urbano.

Con este tema, además el rapero argentino vuelve a demostrar su facilidad para poner en palabras el contexto social actual, faceta que explota siempre al máximo con su arte.

En una entrevista reciente, el artista contó a quién dedicó el potente sencillo:

“Va dedicado a los dueños del coliseo y a toda la gente que forma parte del mismo, incluyéndome a mí. Es decir, a esos sitios donde se generan relaciones de poder desigual que puede tomar varias formas... a veces estas relaciones pueden darse a nivel país o dentro de una casa, por ejemplo... o en el Tribunal de Justicia o en la industria de la música. Creo que en todos lados encontramos ese tipo de relaciones de poder desigual”.

Y consultado acerca de si los artistas deben comprometerse socialmente desde su arte, reflexionó: “Bueno, yo creo que cada uno tiene que hacer lo que sienta con su arte. Cualquier cosa que se haga sin sentirlo va a ser feo y es necesario que haya todo tipo de expresiones artísticas. Creo que todas son válidas, a mí personalmente me importa más lo genuino de los artistas. Es cierto que a mí me gusta más cuando un artista se empapa con estas cuestiones, pero también me gusta de todo y depende del momento en el que lo quiera escuchar”.