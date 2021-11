La mujer que hace flamear la bandera argentina en Cataratas

jueves 11 de noviembre de 2021 | 0:30hs.

Dora Scarlatta tiene 83 años y es oriunda de Mar del Plata, pero conoce y ama Puerto Iguazú como si fuera oriunda de la tierra roja. La mujer fue la impulsora de la Comisión Celeste y Blanca que tuvo como finalidad la instalación de un mástil para que desde 1990 la bandera nacional flameara dentro del Parque Nacional Iguazú, reafirmando que la mayor parte de la maravilla natural está del lado argentino.

Hoy, después de tantas visitas a la ciudad y convertirse en madrina de tres comunidades guaraníes tiene un nuevo propósito: presentará un proyecto para que todos los niños en las escuelas del país conozcan a fondo los parques nacionales y su importancia.

Con un corazón de oro y siempre dispuesta ayudar, Dora fue voluntaria de la Cruz Roja Argentina en la Guerra de Malvinas y una vez que el conflicto terminó, trabajó llevando ayuda humanitaria a todo la región Norte del país, conoció cada rincón y con dolor recuerda la necesidad que había en ese entonces y la compara con los tiempos actuales.

“Yo estaba recorriendo las Cataratas y escuchaba a los guías de turismo brasileños decir que era su territorio y que las cataratas eran brasileñas, miré para todos lados y no había banderas. Entonces pedí permiso y me dijeron que sí pero me advirtieron que no había mástil. Entonces tuve que conseguir todo para que la bandera estuviera en el Parque Nacional Iguazú”, contó a El Territorio sobre cómo se gestó la idea hace poco más de tres décadas.

La mujer compró la bandera el 15 de mayo, pero faltaba el mástil entonces se comunicó con la empresa Vittone Tubos y Perfiles sin saber que hablaba directamente con el dueño y le pidió el mástil que pesa 680 kilos.

“Era muy caro y yo no tenía dinero, pero me las ingenié, puse la bandera en el teatro y convoqué a todos los cantantes importantes que vinieran a cantar a la bandera. Ahí comenzó la cruzada ‘Una Bandera para Cataratas’. La gente pagó entradas para ir pero vino Sadaic y se llevó la mitad de las ganancias. Hice otras peñas para poder recaudar todo, pero no lo logré. El saldo lo pagué con mi aguinaldo”, comentó.

El objetivo de Dora Scarlatta era que la bandera flameara el 20 de junio del 1990, pero se encontró con muchos problemas, primero el saldo pendiente, segundo el transporte y tercero la instalación del mástil. “Fue una verdadera odisea, una vez que conseguimos el traslado fue gracias a la misma empresa que tenía que enviar una carga a Iguazú y trasladó el mástil de forma gratuita”, dijo y siguió: “Salimos con un contingente de 100 marplatenses para izar la bandera en el parque. Cuando llego me encuentro con que los guardaparques estaban de huelga por reclamos justos, pero pedí una reunión con ellos y los convoqué como ciudadanos argentinos a trabajar para instalar el mástil”.

Fueron 48 horas de trabajo y no lograron la instalación del mástil. Parques Nacionales improvisó un mástil y cantaron el himno a capela en el lugar. Desde ese día todos los años Dora trae una nueva bandera e incluso envió más de una bandera al año cuando los temporales destruyen la que flamea en el área protegida.

“Hace 31 años vengo y dono la bandera y lo haré hasta que me muera, de la misma forma voy a defender a los guaraníes que son mi familia y a todas las áreas protegidas”, sostuvo.

Sobre su iniciativa, destacó: “Tengo un proyecto y quiero ver que se cumpla, es indispensable que todos los alumnos de las escuelas aprendan a fondo qué son los parques nacionales, su flora, su fauna y sobre todo por qué hay que cuidarlos”.

Entre sus hazañas, Dora llevó a toda la comunidad Fortín Mbororé por doce días a Mar Del Plata, defendió con uñas y dientes a los integrantes de la comunidad Guapoy, cuando asesinaron a uno de sus integrantes y nunca los dejó de lado, enviaba donaciones constantemente para ayudar a las comunidades y aseguró que no dejará de hacerlo mientras tenga vida.