Personas trans y mujeres son las que más denuncian discriminación

jueves 11 de noviembre de 2021 | 5:15hs.

Misiones, una provincia con base pluricultural, diversidad de credos religiosos y nacionalidad de los habitantes que la conforman, no está libre de discriminación pese a la abundancia de diversidad.

Así lo reflejan desde la oficina local del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y aclaran que en la gran mayoría de los casos son organismos del Estado los que ejercen destrato hacia los ciudadanos.

Las denuncias por discriminación hacia mujeres y personas trans encabezan la lista de reclamos que llegan al organismo.

“En función de las denuncias que recibimos vemos una discriminación y violencia hacia la mujer en todos los ámbitos, eso ocupa el primer lugar”, explicó a El Territorio Silvia Risko, delegada en Misiones del Inadi.

“También llegan situaciones de violencia doméstica, y si bien eso no está dentro de nuestro rango de acción, no lo esquivamos y gestionamos con el resto de las instituciones porque como empleados del estado tenemos que estar donde la gente nos pide”, dijo.

Sobre la discriminación hacia las personas transgénero, señaló: “se nota la falta de capacitación en la Ley de Identidad de Género. No se conoce la fórmula que da la ley para iniciar un trámite de un expediente con una persona con una autopercepción diferente a la asignada al nacer pero sin cambio registral. Todo eso vamos enseñando y capacitando para que no se violen más derechos”. Es en el ámbito de la salud donde más se vulneran los derechos de las personas transgénero.

Sin embargo, aclaró que no todos los casos que llegan califican como discriminación dado que esta está tipificada como un delito y contempla penas, pero no es el Inadi quien sanciona, pena o multa.

“Lo que hace el Inadi es determinar en un dictamen si hubo o no hubo discriminación, eso se emite desde Buenos Aires y sirve para que si la persona tiene una acción judicial por discriminación, lo puede presentar y el juez de la causa ya no tiene necesidad de pedir ni de solicitar más pruebas para ver si hubo o no discriminación”, detalló.

En esa misma línea, aclaró: “Discriminar es privar a una persona de un derecho, por ejemplo, si una persona obesa no puede subir a un colectivo del transporte público porque sus escalones son muy altos o no puede sentarse en la butaca de un cine, ahí sí hay discriminación porque el estado tiene que prever que todas las personas tengan igualdad de oportunidades e inclusión. Entonces, la tipificación de la discriminación debe ser muy detallada en el expediente porque sino le estamos haciendo perder tiempo a la persona y le creamos falsas expectativas. Pero en caso de no haber discriminación no significa que desde el Inadi no hagamos nada, igual articulamos con algún organismo del estado provincial o municipal y hacemos de mediadores para resolver el conflicto”.

Además, si bien los reclamos son para los privados y el estado, este último encabeza el listado. “No es casual que todos los documentos con respecto a la preservación de los derechos humanos siempre apuntan contra los estados, porque el estado, con todo su poder, es uno de los que más viola derechos”, comentó.

Prevenir

Más allá de las denuncias, para Risko el principal foco está puesto en la prevención y sensibilización. Para ello desde que comenzaron a liberarse actividades en el marco de la pandemia de Covid-19 iniciaron capacitaciones a agentes del estado sobre leyes que están vigentes y son desconocidas.

“Recuperar la acción política institucional que es la de la capacitación y prevención es la única forma para prevenir la discriminación, todo tipo de violencia, abusos, maltratos, xenofobia, racismo. Todo lo que aqueja a nuestra sociedad”, sostuvo.

“Trabajamos mucho en capacitar a los agentes del estado en leyes que ya existen y no se están aplicando y que cada vez queda más en evidencia que no hay capacitación en la Ley Micaela, la Ley de Identidad de Género, la Ley de Discriminación, la Ley Contra Todo Tipo de Violencia Contra la mujer, los derechos del niño. Son cuestiones que ya están legisladas pero no están aplicadas y en ese camino estamos”, contó.

“Este año nos requieren con mucha capacitación y estamos capacitando en este momento al Servicio Penitenciario Provincial, al Poder Judicial, a clubes deportivos. Tenemos un convenio con el Consejo General de Educación (CGE) donde incorporamos el tema del bullying y el grooming, son cuestiones con las que tenemos que familiarizarnos para prevenir todo tipo de violencia”, finalizó.

Dónde acudir

El Inadi Misiones funciona en calle San Luis 1870 de Posadas, de lunes a viernes de 7 a 13. También atienden vía mail en [email protected] o de 9 a 16 por Whatsapp al 3764-270131 o 3764-761625.