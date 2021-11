Día de la Tradición frente al busto de José Hernández, en el Parque de las Naciones

miércoles 10 de noviembre de 2021 | 17:02hs.

Hoy, en el marco del aniversario del nacimiento de José Hernández, autor del Martín Fierro, se llevó a cabo el acto por el Día de la Tradición en el Parque de las Naciones de Oberá.

Fue con una ceremonia organizada por el Centro Cultural Argentino, donde, tras entonar el Himno Nacional y la canción Misionerita, se escucharon las palabras del presidente de la institución, Raúl Meza y de Cristina Foerster, haciendo alusión a la fecha.

"Descendiente de extranjeros, honrando la patria que me vio nacer", expresó Foerster, como hija de un inmigrante alemán quien le enseñó a amar los símbolos argentinos. Sobre la fecha reflexionó: "Nombrar a José Hernández es rememorar inmediatamente al gaucho Martín Fierro, la obra épica del acervo cultural argentino" y recordó que "Hernández vivía en una época en la que no se podía ser poeta, periodista y escritor sin involucrarse en la situación político-social que se vivía en el país. No podemos homenajear a José Hernández, que tanto se comprometió con su ideales, en puño, letra y sangre, sin relacionar la literatura con la realidad", afirmó, para luego hacer una comparación de las estrofas del Martín Fierro con la actualidad de nuestro país: "Hernández retrató al hombre humilde, libre, honesto y trabajador del campo argentino, sin perder nunca la esperanza de un país mejor".

Para cerrar citó la reconocida frase que pareció tomar aún más fuerza en en el Parque de las Naciones que reúne a descendientes de aquellos inmigrantes que forjaron este país. "Los hermanos sean unidos, esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que fuera, porque si entre ellos se pelean los devoran los de afuera"

Acto seguido, hubo danzas a cargo del ballet Difundiendo lo Nuestro y finalmente los presentes depositaron una ofrenda floral al pie del busto de Hernández, ubicado en el Parque de las Naciones.

Estuvieron presentes la presidente de la Federación de Colectividades, Marta Wieremiey de Motta, concejales, autoridades municipales y representantes de las fuerzas de seguridad.

En sus obras Martín Fierro y La vuelta de Martín Fierro, José Hernández rinde homenaje al gaucho. Su legado permanece vigente y es retomado como inspiración para la producción de distintas obras. La figura del gaucho es uno de los símbolos de nuestra identidad nacional.