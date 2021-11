Tarrito Perez se sumó a Guaraní: “No me costó tomar la decisión”

miércoles 10 de noviembre de 2021 | 8:47hs.

La llegada a Guaraní de dos baluartes de la historia grande de Crucero generó algo de ruido en el ambiente local. No solamente por la rivalidad entre los clubes, sino por el tamaño jerárquico de los jugadores en cuestión.

Pablo Motta y Alejandro “Tarrito” Pérez fueron dos piezas fundamentales en el andar nacional del Colectivero y hasta se podría decir que portan el mote de ídolos indiscutidos. Pero el presente del club garupense, hundido en una profunda crisis deportiva, hizo posible estos traspasos inimaginados hace un par de meses atrás.

Tanto el Gato como Tarrito tenían contrato hasta diciembre de este año con Crucero, aunque el cierre prematuro de la participación del equipo en el torneo Federal A aceleró los tiempos. La dirigencia, entonces, decidió rescindir.

La noticia hizo eco en Guaraní, actualmente en plena reconstrucción para afrontar en Regional Federal, y el club de Villa Sarita no dudó en ficharlos. Así se dio la historia.

“Tengo una relación muy buena con Carlos (Marczuk, DT de Guaraní) y él me incentivó mucho para venir. Me gustó su proyecto, su manera de trabajar...sé lo profesional que es junto a su cuerpo técnico”, remarcó Pérez. “Se dieron las condiciones para llegar, estoy muy agradecido por la oportunidad”, agregó en diálogo con El Territorio.

Respecto a los posibles simbolismos del cambio de vereda, Tarrito fue claro: “No me costó tomar la decisión, no fue difícil. A esto lo asumo como un trabajo, soy profesional, siempre rindo al máximo por la camiseta del club que le da de comer a mi familia”.

“Hablé con el presidente de Crucero (Dardo Romero) y me comunicaron que el año que viene no iban a contar conmigo, entonces no dudé. Hoy estoy feliz en el lugar que elegí”, dijo.

Fin de ciclo

Por supuesto que el flojo presente del Colectivero, último en la fase de grupos del Federal A, terminó fulminando la temporada que llevó adelante el DT Miguel ‘Pico’ Salinas. “La mala campaña fue netamente deportiva. Internamente nunca hubo inconvenientes, pero el plantel estuvo integrado por muchos chicos. El club decidió darles la oportunidad a los jóvenes misioneros y el torneo fue difícil, con muchos equipos de jerarquía”, analizó Pérez.

“Fue una campaña malísima y los responsables somos cada uno de nosotros. Lo asumimos de la mejor manera porque no salió lo que se esperaba, no se cumplió las expectativas... esto es todo parte del fútbol”.

“La verdad que me quería quedar en Crucero, pero son decisiones del club y uno las acepta. Tengo una buena relación con Dardo Romero, hablamos, nos dimos la mano y me agradeció por todo. Las cosas siempre fueron frontales y soy un agradecido de Crucero... hemos cerrado una etapa”

“Uno siempre deja las puertas abiertas, pero con la edad que tengo los tiempos se van achicando. Además, siempre aparecen nuevos talentos”, dijo en relación a un posible regreso.

“No tengo nada que reprocharme, me he brindado al máximo tanto en lo deportivo como en lo humano y eso me deja muy tranquilo”, aseguró el lateral de 34 años.

Lo que viene

La Franja ya sumó nombres importantes y espera ser protagonista para lograr el ansiado ascenso al Federal A. En esta línea, Tarrito ya se puso la camiseta.

“A este desafío lo tomo con mucha responsabilidad, hay muchas ganas e ilusión. Estoy contento porque me recibieron de la mejor manera, tanto del cuerpo técnico como de parte de mis compañeros”, señaló.

“Si bien nunca lo jugué, el torneo es complicado y tendrá rivales difíciles; en la provincia todos le quieren ganar a Guaraní, pero nosotros nos estamos preparando para ascender, estamos todos enfocados en ese objetivo. Hay buen plantel, buenos chicos y buena gente... nos estamos haciendo fuertes”.

“La jerarquía no te garantiza nada, así que lo afrontaremos de la mejor manera sabiendo que son partidos difíciles los que vamos a tener que jugar. Hay equipos en esta zona que son complicados, como Mitre, Sporting y Olimpia”, cerró.

Tarrito pretende agregar una nueva página dorada en su libro profesional y ya sacó la pluma. Todo está por escribirse.

Trabajos, partidos y armado del nuevo plantel

Guaraní se entrenó ayer y ya se alista para lo que será un nuevo amistoso de pretemporada, esta vez ante Candelaria (hoy por la tarde).

Hasta el momento, los refuerzos son los siguientes:

-Matías Barrientos (zaguero central), llega de Quilmes.

-Nahuel Clavero (arquero), llega de El Porvenir.

-Pablo Motta (mediocampista), desde Crucero.

-Alejandro Pérez (lateral derecho), desde Crucero.

-Eduardo Flores (arquero), desde Gimnasia de Entre Ríos.

-Juan Manuel Rodríguez (lateral izquierdo), desde Gimnasia de Entre Ríos.

-Juan Ardetti (mediocampista), desde Gimnasia de Entre Ríos.

-Ariel Morales (zaguero central), desde Boca Unidos.

-Alejandro Benítez (mediocampista), desde Huracán de Goya.

-Matías Arias (mediocampista), desde Sarmiento de Resistencia.

-Guillermo Fernández (delantero), llega libre desde Paraguay.