Perpetua para el ex soldado Villar por “matar por placer”

miércoles 10 de noviembre de 2021 | 6:08hs.

En una audiencia inédita e histórica, el ex soldado Carlos Luis Leandro Villar (21) fue condenado ayer a la pena de prisión perpetua por el femicidio de Vilma Mercado (19) y ahora deberá purgar al menos 35 años de encierro ininterrumpido en una unidad penitenciaria de la provincia.

La dura sentencia contra el ex uniformado oriundo de El Alcázar fue impartida por el Tribunal Penal Uno de Eldorado minutos antes de las 10, mientras el imputado y su abogado defensor seguían el proceso de manera virtual a través de un soporte informático de videotelefonía Google Meet.

La utilización de la tecnología en esta ocasión se debió estrictamente a cuestiones de seguridad tendientes a evitar posibles inconvenientes en las afueras del tribunal, escenas que ya se habían registrado en audiencias previas, con alto nivel de tensión, principalmente durante los traslados del imputado hasta el recinto judicial.

El desarrollo de la última audiencia del juicio fue en forma bimodal, conjugando presencialidad y virtualidad; es una de las razones por las cuales la jornada de ayer puede ser considerada histórica, en tanto que el otro motivo que justifica esa categorización es la aplicación en el fallo dictado contra Villar del agravante de homicidio “perpetrado por placer”, calificación prevista en el inciso 4 del artículo 80 del Código Penal de la Nación, pero con escasos antecedentes de aplicación a nivel país.

La previa

Tal como estaba previsto, familiares, amigos y conocidos de la víctima volvieron a cortar la calle San Juan frente al tribunal desde temprano para exigir justicia, aunque en esta oportunidad contaron con la masiva presencia de militantes sociales que se reunieron en el lugar para apoyar el reclamo y acompañar el desarrollo de la audiencia.

“Si hubiera una pena mayor a la perpetua, la exigiría, porque 35 años no son nada. A nuestra hija nadie nos devuelve con eso. Soy consciente que no soy la única madre que pierde una hija asesinada o que la matan de la peor manera. Hasta hoy no hice el luto por mi hija, no sé lo que es el duelo porque desde el primer momento estuvimos firmes exigiendo justicia. Espero que hoy Villar ya no sea un simple imputado y sea condenado”, expresó ante las casi 300 personas presentes María Estela Leite, madre de Vilma, minutos antes de subir a la sala de debates.

La audiencia estaba prevista para las 8.30, pero debió postergarse algunos pocos minutos en razón de unos últimos ajustes de conexión, tanto en la Unidad Penal III donde se encontraría Villar, como en la sede judicial donde iban a estar presentes los magistrados, el fiscal Federico Rodríguez y el público.

El propio presidente del Tribunal, Ángel Atilio León, asistió al recinto carcelario para verificar la sala especialmente acondicionada para la ocasión antes de dar inicio a la sesión.

Últimas palabras y sentencia

De esta forma, la audiencia de debate se declaró abierta a las 9.20, instancia en la cual León le brindó al ex soldado la posibilidad de hacer uso de su derecho a brindar sus últimas palabras antes de la sentencia, pero el imputado optó por el silencio. “No tengo más nada para agregar”, expresó escuetamente frente a la webcam.

Luego, el Tribunal completado por las magistradas María Teresa Ramos y Liliana Komisarski (subrogante) pasó a un cuarto intermedio para deliberar por última vez.

El receso fue breve, dado que antes de las 10 regresaron a la sala de debates con el acta de sentencia que decretó la prisión perpetua para Villar al ser considerado autor penalmente responsable de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal y robo simple, en concurso real con homicidio criminis causa en concurso ideal con femicidio y homicidio perpetrado por placer”.

Al otro lado de la pantalla, el ex uniformado oyó el fallo inmutable y a los pocos minutos volvió a ser conducido por el personal del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) hasta la celda donde deberá continuar encerrado al menos hasta 2054, año en el cual recién estaría habilitado a solicitar el beneficio de la libertad condicional.

Villar se transformó en el interno número 89 (de un total de más de mil de la población carcelaria) en poseer una condena a perpetua en Misiones.

Conformidad fiscal y adelanto

“Estoy muy conforme con la sentencia porque se acogió exactamente a los términos de la acusación. El juicio fue difícil por la carga emotiva que conlleva. Espero que de una vez por todas se haya puesto fin a este asunto y que sirva para tranquilidad de los padres que quedaron muy dolidos”, expresó luego el fiscal Rodríguez en diálogo con El Territorio.

El funcionario judicial además se refirió al agravante de haber sido cometido por placer, lo cual fue un pedido suyo planteado en medio del debate, y señaló que “el agravante tiene muy pocos antecedentes porque es muy difícil de establecer casos así, pero en este caso era muy evidente, sino por qué alguien va a tomar esa medida de experimentar el placer matando a una persona”.

Por último, adelantó que la otra causa por un hecho de abuso sexual cometido con idéntico modus operandi al femicidio de Vilma Mercado y que también tiene a Villar como único imputado y principal sospechoso podría ventilarse en debate oral en 2022.

“Son dos casos que tienen mucha relación, ambos ocurrieron en el mismo lugar y fueron perpetrados con el mismo modus operandi. Fue una chica que se escapa encintada y desnuda del mismo lugar, así que sí, tiene importancia y va a ser materia de juicio. En esa causa estamos en la etapa de ofrecimiento de pruebas. Posiblemente el juicio se haga en 2022 porque hasta a fin de año todavía tenemos cinco juicios más agendados”, precisó.

Ese otro hecho que debe ventilarse en debate oral se registró el 11 de octubre de 2019 y la víctima fue una adolescente de 16 años, quien aseguró que fue interceptada por un motociclista con mochila camuflada que, a punta de cuchillo, la llevó hasta Villa Cariño (misma escena del crimen de Vilma), donde fue abusada sexualmente y comenzó a ser encintada en su rostro, hasta que aprovechó un descuido de su agresor para escapar y -posiblemente- salvar su vida.

El femicidio de Vilma

El femicidio de Vilma, en tanto, fue perpetrado trece días después, es decir, el 24 de octubre.

Según reconstruyó el fiscal en su alegato y ahora avaló el Tribunal al momento de dictar sentencia conforme a su planteo, esa noche Villar pasó a buscar a la muchacha cerca de las 00.05 y en su motocicleta se fueron directo hacia Villa Cariño, una zona de malezas ubicada al costado de la ruta nacional 12, alejada del centro de Iguazú.

En ese lugar el ex soldado violó a la joven, la inmovilizó atándole los tobillos y le realizó un vendaje compresivo con cinta de empacar que cubrió el cuello, el rostro y cabeza de la muchacha, lo que terminó provocándole una asfixia que la llevó a la muerte.

Entre las pruebas que vincularon al acusado con el hecho, en su alegato Rodríguez mencionó que al momento de su detención el joven tenía el chip del celular de la víctima, como así también presentaba una herida en su mano derecha que luego un odontólogo forense determinó que era compatible con una mordedura primero y con la cavidad bucal de Vilma después.

También valorizó el hallazgo en casa del ex uniformado de una cinta de similares características a la utilizada para cubrir el rostro de la muchacha y un preservativo que presentaba fluidos genéticos mezclados, con alta probabilidad de que pertenezcan a las muestras tomadas tanto al imputado como a la chica asesinada.

Pero eso no es todo, apuntó que en el cuerpo de la joven también se detectó ADN del imputado y, por último, ponderó como clave una pericia de geolocalización que ubicó los celulares tanto de la víctima como del sospechoso en cercanías a la escena del hecho desde la 00.10 hasta la 01.12 del 24 octubre de 2019, período en el cual -se sostiene- fue perpetrado el femicidio.

A su vez, consideró que la declaración vertida por el imputado al inicio del debate fue “insatisfactoria”, que “no tiene pruebas que avalen sus dichos” y que en su testimonio terminó reconociendo “datos esenciales para la teoría del caso de la acusación”.

Por último, apuntó que el implicado actuó con desprecio y sadismo, ya que consideró que cometió el crimen con el objetivo de obtener satisfacción sexual. Por ello, en medio del debate, pidió ampliar la acusación aplicando el agravante de homicidio cometido por placer.

La defensa, por su parte, en su alegato había criticado la instrucción de la causa y aseguró que no se investigaron hipótesis alternativas. En esa misma instancia adelantó que iba a apelar la sentencia hasta las últimas instancias.

Ahora, resta aguardar hasta el 24 de noviembre para conocer los fundamentos del histórico fallo emitido ayer por el Tribunal Penal Uno de Eldorado, donde ayer aún retumbaba un solo enunciado: “prisión perpetua”.

En cifras

89

Con el fallo de ayer, Villar se transformó en el interno 89 en poseer condena a prisión perpetua en su contra en Misiones.

