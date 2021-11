Guzmán: “Con el crédito del FMI, Macri hipotecó el futuro del país”

miércoles 10 de noviembre de 2021 | 6:02hs.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que, con el crédito récord que tomó del FMI, el gobierno de Mauricio Macri protegió a acreedores que tomaron una “apuesta riesgosa”, dándoles una “salida limpia a cambio de hipotecar el futuro de nuestro país”.

En declaraciones a Télam, Guzmán dijo que “debemos entender que deudas insostenibles significan menos empleo y más inflación” y subrayó que “una parte del problema lo atacamos en 2020 con los acreedores privados, y ahora nos queda resolver la parte con el FMI”.

Respecto de las recientes declaraciones sobre la deuda contraída con el organismo multilateral en 2018, el titular del Palacio de Hacienda dijo que Macri “primero nos explica que decidió tomar un préstamo récord con el FMI para proteger a acreedores que habían tomado una apuesta riesgosa por la que cobraban 7% de interés en dólar, dándoles salida limpia a cambio de hipotecar el futuro de nuestro país apenas el modelo económico de su gobierno se reveló un fracaso para todo el mundo”.

“Y segundo nos cuenta que se apuró a hacerlo para cuidar a los acreedores de un posible futuro gobierno que sí podía poner los intereses del pueblo por encima, reestructurando una carga de deuda insostenible que impedía la recuperación de nuestra nación”, agregó el ministro.

Según Guzmán, Macri “omite decir que cuando acudió al FMI acababa de ganar elecciones de medio término y faltaba un año y medio para las elecciones presidenciales. El modelo de su gobierno se reveló un fracaso”.

Los dichos de Guzmán responden a los comentarios que realizó Macri días atrás, cuando sostuvo que los 45 mil millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le prestó a Argentina durante su mandato fueron destinados a “pagarle a los bancos comerciales que se querían ir del país” porque “tenían miedo de que volviera el kirchnerismo”.

Economía en recuperación

Por otra parte, el ministro de Economía afirmó ayer que la economía está transitando una “sólida recuperación”, criticó a quienes en el contexto electoral pretenden instalar un “ambiente de ansiedad”, y estimó que el Producto Bruto Interno (PBI) crecerá este año alrededor del 9%.

“La economía argentina está transitando una sólida recuperación, se ha vuelto mucho menos heterogénea que antes y todos los sectores están creciendo”, afirmó Guzmán ante más de 300 empresarios en Comodoro Rivadavia.

El ministro aseguró que “en un contexto electoral, hay quien quiere generar un ambiente de ansiedad, pero la única verdad es la realidad, y la realidad es que tenemos condiciones para sostener el camino que iniciamos y lo vamos a hacer”, informó.



Macri redobló la apuesta

El ex presidente Mauricio Macri redobló la apuesta con el tema de la deuda y cargó contra el gobierno. Dijo que la gestión de Alberto Fernández está “endeudando al país a una velocidad nunca vista en la historia”, al mismo tiempo que sostuvo que atacó al Frente de Todos, ya que “mienten diciendo nosotros nos endeudamos menos”. El ex presidente defendió al FMI, y consideró que “nos quisieron dar una mano porque creían en el rumbo que había tomado la Argentina”, en su gestión entre 2015 y 2019. Por lo tanto, para Macri, “el problema no es el Fondo, el problema es que tenemos un gobierno sin rumbo ni plan”, concluyó.