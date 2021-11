Este miércoles habrá una gala homenaje al personal de salud en Eldorado

martes 09 de noviembre de 2021 | 11:24hs.

El Ballet Clásico del Parque del Conocimiento ofrecerá el próximo miércoles una gala homenaje al personal de salud de la provincia de Misiones por su denodado trabajo de lucha contra el Covid-19 en la ciudad de Eldorado.

La presentación con la que también se rendirá un homenaje a la ciudad de Eldorado tendrá lugar en el anfiteatro Carlos Acuña, a partir de las 19.30 hs, y es organizada en conjunto por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Eldorado, el Ministerio de Salud Pública y el Parque del Conocimiento.

La compañía dirigida por la maestra Laura de Aira presentará La Vivandière (Pas de Six), con música de Césare Pugni. La Vivandière es un ballet en un acto estrenado el 23 de mayo de 1844 en Londres, en el Her Majesty’s Theatre. La música es de Cesare Pugni, el argumento de Arthur Saint-Léon y el diseño escenográfico de E. D. J. Despléchin, P. C. Séchan y J. P. M. Diéterle.

También subirá a escena Diverso, cuyo argumento expresa que “la vida pertenece a aquellos individuos raros y excepcionales que se atreven a ser diferentes, Diversos”. Luego será el turno de Boleros de Amor (Suite), cuya música cuenta con los arreglos y dirección de Marcos Domanchuk. Se trata de una obra exquisita en la que la música y el movimiento acompañan cálidos momentos, reviviendo clásicos de ayer, hoy y siempre como Quizás, Twist, Dos Gardenias, Bésame, Garota de Ipanema y La Noche.

Para cerrar la gala homenaje se presentará Cherogapé, con música de Raúl Barboza. “La fusión entre el chamamé, que es una danza con raíces indígenas/guaraníes, y la danza contemporánea, hace de esta coreografía una propuesta diferente e interesante, donde los intérpretes van a dejarse llevar por la cuidadosa fusión de ambos ritmos, haciendo de ellos una combinación exacta y precisa respetando su historia y sus orígenes”, expresa el argumento.