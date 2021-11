Caso Roque González: desplazan a Rajimón y designan nueva rectora

martes 09 de noviembre de 2021 | 6:05hs.

Desde el área legal del Colegio Roque González confirmaron a El Territorio que la entidad propietaria de la institución, la Congregación del Verbo Divino, designó nuevas autoridades en el nivel secundario, donde semanas atrás se desató un escándalo a raíz de denuncias de alumnas de segundo año por sufrir acoso y abuso por parte de sus propios compañeros de curso.



De manera que ayer el sacerdote Juan Rajimón hizo uso de licencia en su cargo de rector y asumió en esa función Gabriela Estefanía Kagerer, quien es profesora de Ciencias Económicas, egresada de la Universidad Nacional de Misiones (Unam).



Según pudo averiguar este medio con altas fuentes de la institución, si bien Rajimón fue removido de la rectoría permanece como representante legal.



“Kagerer ya fue designada en sus funciones por los propietarios del colegio”, manifestó Luis Bogado, director del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (Spepm), que ostenta la facultad para acompañar el proceso de transición institucional, pero no de imponer decisiones en el organigrama, tanto del Roque González como de ningún establecimiento bajo su órbita. El Spepm regula el funcionamiento de los colegios privados, en tanto no influye en la elección del personal docente.



“Mañana (por hoy) la citamos para profundizar el acompañamiento; a las 10 está prevista la reunión y allí vamos a tener más novedades de las tareas propias que se van a desarrollar”, sostuvo Bogado en diálogo con El Territorio.



El sábado, tanto desde el Ministerio de Educación de la provincia como desde el Spepm habían sugerido que se venían cambios en la conducción del Roque González, “buscando llevar calma a las familias y sostener el normal desarrollo de las actividades escolares. Hemos escuchado y buscamos dar las mejores respuestas al respecto”, había señalado el ministro, Miguel Sedoff, a través de sus redes sociales.



“Las autoridades educativas plantearon a la entidad verbita la necesidad de reordenar los roles institucionales. Hay un trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación y el Roque, por medio del Spepm, a fin de que la institución ordene los roles y funciones de sus integrantes, ya que detectamos una superposición en la figura del director”, señaló Sedoff.



Como medida administrativa, el martes pasado se resolvió que los alumnos involucrados terminaran el ciclo lectivo en la virtualidad para así evitar compartir el espacio físico con las chicas vulneradas. La decisión fue casi una semana después de que el caso tomara un alto grado de exposición pública y amplio acompañamiento de la comunidad hacia las chicas víctimas que se animaron a hacer las denuncia y ante la indiferencia de las autoridades del colegio, realizaron una sentada en el patio del colegio.



Lo sucedido en el Roque González tiene incluso una arista judicial. Tras el rechazo del titular del Juzgado Correccional y de Menores Dos, César Jiménez, que resolvió no hacer lugar a los pedidos de la fiscal correccional, María Laura Álvarez, se confirmó -tal lo anticipó El Territorio- el pedido del jury por incumplimiento de los deberes correspondiente a sus funciones de magistrado.

Los hechos que sentaron precedente

La denuncia de las estudiantes del segundo año del Roque González contra sus compañeros de curso, que ejercían acoso y abuso sexual hacia ellas, salió a la luz el jueves 28 de octubre, cuando las alumnas llevaron adelante una sentada dentro del colegio, hartas de que no se las escuche y que estos varones sigan hostigándolas.



El viernes 29, frente al colegio, un nutrido grupo de personas exigió respuestas de los directivos, la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) en todos los colegios y una sanción ejemplar para los victimarios.



La movida tomó tal relevancia en las redes sociales, que cientos de mujeres empezaron a darles su apoyo. También a través de las redes de los chats en los que los varones involucrados hablaban de sus compañeras en clara incitación a la violación y a la tortura. No obstante, la intimidación, los manoseos y fotografías se sucedían desde el inicio de las clases y sin descanso.