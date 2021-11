Preocupación por un video de consumo en un aula

martes 09 de noviembre de 2021 | 6:04hs.

Ayer se viralizó un video en el que se puede observar a chicos de 14 y 15 años, estudiantes de segundo año, consumiendo supuestamente estupefacientes en un aula de la Epet N° 4 de Puerto Iguazú. Situación que después, según versión de los chicos, se conoció que era parte de un juego, un simulacro, y nunca hubo sustancias realmente. El hecho había sucedido el miércoles de la semana pasada.



Según se supo los adolescentes habrían colgado el video en el estado de WhatsApp por unos minutos y luego lo eliminaron. No obstante alguien lo descargó y lo viralizó en las redes sociales exponiendo a quienes con una lapicera sin mina aspiraban un polvo blando que estaba en un pupitre.



El director tomó conocimiento y rápidamente solicitó ayuda a Posadas, al supervisor, quien informó al Consejo general de Educación (CGE). La recomendación fue trabajar con un gabinete psicológico primeramente para alertar a los padres de lo ocurrido.



Luego se realizó una reunión con los preceptores y algunos profesores sobre el tema.



Desde la Coordinación Zona Norte del Ministerio de Prevención de Adicciones indicaron que planificaron jornadas de capacitación para la prevención de adicciones para el día 18 de este mes.



“Los primeros que tomaron cartas en el asunto fueron el director y el supervisor del área, planificamos una charla, capacitación y estrategias de prevención de adicciones. Lo que me han informado del video es que afortunadamente no hubo presencia de sustancias ilegales, estaban haciendo un simulacro, sin embargo desde el Ministerio la postura es no minimizar”, explicó Hugo López, coordinador Zona Norte del Ministerio.