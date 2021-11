Día de sentencia en el juicio oral por el femicidio de Vilma Mercado

martes 09 de noviembre de 2021 | 6:05hs.

El día llegó. Después de tres jornadas de debate y el testimonio brindado por ocho testigos, hoy se conocerá la sentencia del Tribunal Penal Uno en el marco del juicio oral para esclarecer el femicidio de Vilma Mercado (19), expediente que tiene como único imputado al ex soldado Carlos Luis Leandro Villar (21).



La última audiencia del proceso está prevista comenzar a las 8.30 de hoy, instancia en la cual el Tribunal le dará al imputado la oportunidad de hacer uso de su derecho a brindar sus últimas palabras y luego se dictará sentencia.



El Tribunal encargado de llevar adelante el debate está presidido por el magistrado Atilio León e integrado por sus pares María Ramos y Liliana Komisarski (subrogante).



El futuro de Villar se debate entre la prisión perpetua (35 años de prisión efectiva) y la absolución, tal lo solicitado por las partes durante la ronda de alegatos desarrollada el jueves pasado.



El primero en exponer su alegato fue el fiscal Federico Rodríguez, quien consideró acreditado el hecho y la autoría del imputado, por lo cual pidió la máxima pena prevista en el Código Penal de la Nación argentina al entender que Villar debía ser declarado culpable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, robo y homicidio agravado por criminis causa, femicidio y por placer.



Para el fiscal quedó probado que Villar fue la última persona que estuvo con Vilma, ya que reconstruyó que el 24 de octubre de 2019 -poco después de la hora 00- el ex uniformado pasó a buscar a la muchacha en su motocicleta y la llevó hasta Villa Cariño, una zona de malezas ubicada a un costado de la ruta nacional 12, en las afueras de Puerto Iguazú.



La acusación formulada por la fiscalía indica que en ese lugar el ex soldado violó a la joven, la inmovilizó atándole los tobillos y le realizó un vendaje compresivo con cinta de empacar que cubrió el cuello, el rostro y cabeza de la muchacha, lo que terminó provocándole una asfixia que la llevó a la muerte.



Entre las pruebas que vinculan al acusado con el hecho, Rodríguez mencionó que al momento de su detención el joven tenía el chip del celular de la víctima, como así también presentaba una herida en su mano derecha que luego un odontólogo forense determinó que era compatible con una mordedura primero y con la cavidad bucal de Vilma después.



También valorizó el hallazgo en casa del ex uniformado de una cinta de similares características a la utilizada para cubrir el rosto de la muchacha y un preservativo que presentaba fluidos genéticos mezclados, con alta probabilidad de que pertenezcan a las muestras tomadas tanto al imputado como a la chica asesinada.



Pero eso no es todo, apuntó que en el cuerpo de la joven también se detectó ADN del imputado y, por último, ponderó como clave una última pericia de geolocalización que ubicó los celulares tanto de la víctima como del sospechoso en cercanías a la escena del hecho desde la 00.10 hasta la 01.12 del 24 octubre de 2019, período en el cual -se sostiene- fue perpetrado el femicidio.



A su vez, consideró que la declaración vertida por el imputado al inicio del debate fue “insatisfactoria”, que “no tiene pruebas que avalen sus dichos” y que en su testimonio terminó reconociendo “datos esenciales para la teoría del caso de la acusación”.



Tras oír la dura acusación de la fiscalía, el defensor de Villar, el letrado Sebastián Benítez, sostuvo que la instrucción de la causa “dejó lagunas” y criticó que no se tuvieron en cuenta hipótesis alternativas.



Una de esas tesis alternativas se relaciona con la declaración vertida por el imputado cuando mencionó que el 23 de octubre a la noche él efectivamente se encontró con Vilma e incluso reconoció que tuvieron relaciones sexuales, pero indicó que luego de eso llevó a la muchacha hasta una zona alejada de Iguazú porque ella había “organizarse verse con otra persona”.



Villar señaló que nunca pudo ver a esa otra persona, pero describió que se movilizaba en un Volkswagen Gol Trend negro.



El letrado Benítez dijo en su alegato que hicieron una investigación paralela a partir de un seguro de auto encontrado en la escena del hecho y que esa pista los llevó hasta un hombre de Eldorado en cuya casa habían visto un Gol negro, pero criticó que en la causa nunca se citó a esta persona.



También apuntó contra una ex pareja de Vilma, de quien la muchacha se había separado pocos meses antes y tampoco fue llamado a declarar.



Ante ese panorama, señaló que la defensa tiene dudas respecto al hecho y a la autoría de Villar, por lo cual pidió su absolución.