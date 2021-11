Leve suba de casos de Covid-19 en noviembre

martes 09 de noviembre de 2021 | 6:04hs.

El Ministerio de Salud de Misiones informó en su boletín epidemiológico que ayer se detectaron diez nuevos casos positivos de Covid-19 y no hubo registro de fallecidos por la enfermedad.



Pese a que los números continúan siendo bajos, se registró una suba respecto al mes anterior, que tuvo una media de seis casos diarios. Noviembre, en tanto, lleva hasta el momento una media de doce casos al día y ya contabilizó 101 contagios en ocho días: el 54% del total de octubre.



La buena noticia es que no hubo fallecidos este mes. El último fue el 27 de octubre -único de ese mes- y se trató de un paciente de Apóstoles que además de coronavirus tenía otras comorbilidades que agravaron su estado de salud y no estaba vacunado por opción personal.



Desde la llegada de la pandemia, la tierra colorada acumula 36.671 casos confirmados y 703 personas fallecidas. Además, son 35.860 los pacientes recuperados.



Los nuevos casos están distribuidos entre Posadas (4), San Antonio (2), San Ignacio (1), Eldorado (1), Campo Viera (1) y Aristóbulo del Valle (1).



La tierra colorada registra 108 casos activos con ocho personas cursando la enfermedad internadas. En tanto, son 431 personas aisladas preventivamente.



En todo el país

A nivel nacional, otras 39 personas murieron y 1.288 fueron reportadas con coronavirus, con lo que suman 116.143 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.298.069 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.



De los 5.298.069 contagiados, el 97,49% (5.165.303) recibió el alta y 16.623 son casos confirmados activos.



La cartera sanitaria indicó que son 605 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos -en general, por diversas patologías- de 35,2% en el país y del 39,7% en el Área Metropolitana Buenos Aires (Amba).