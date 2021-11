Paseros cortaron el puente por exigencia del PCR y el cupo de ingreso

martes 09 de noviembre de 2021 | 5:15hs.

En la mañana de ayer paseros y mesiteros de Encarnación realizaron una protesta y corte de tránsito en la cabecera del lado paraguayo del puente internacional San Roque González de Santa Cruz. La manifestación, que arrancó desde las 7, se realizó (según se explicó) por las constantes limitaciones para el paso de los trabajadores. Y entre las principales razones criticaron que todavía se les sigue exigiendo un certificado de PCR negativo, que según remarcaron es muy costoso.

Por otra parte ayer por la tarde nuevamente se volvió a alcanzar el cupo de 1600 ingresos del lado argentino (por cuarta vez consecutiva) y con la medida de nuevos muchos argentinos quedaron varados en Encarnación.

“Supuestamente desde el 1 de noviembre se terminaba la exigencia del PCR, pero lo siguen pidiendo y es muy costoso para nosotros. También nos preocupa porque se limita tanto la cantidad de gente que puede pasar por el puente”, comentó Verónica Lugo, vicepresidente de la asociación de paseros de Encarnación.

Remarcó que en su protesta piden que se revea el cupo de permitir el ingreso de 1.600 ingresos del lado argentino. “Hay muchas diferencias en el ingreso entre una ciudad y otra, aquí los taxistas pueden entrar y hacer compras. Del lado argentino no les dejan entrar a los taxistas paraguayos y por el cupo que hay la gente tiene miedo de quedarse varada. Ayer (por el domingo) mucha gente con chicos quedó esperando desde la tarde hasta la medianoche para volver a su país. Es un trato inhumano y no tiene lógica ser tan estrictos con una epidemia que ya prácticamente no existe”, acotó.

Según el diario ABC color los manifestantes se concentraron en el acceso del Centro de Fronteras de Encarnación y cortaron el tránsito vehícular en forma intermitente en periodos de 15 minutos. Tambíen, según el medio paraguayo reclamaron por la entrega de mercadería que les habían prometido autoridades en 2020.

Lugo explicó que luego de hablar con autoridades paraguayas decidieron levantar su protesta ayer a las 13 y hoy seguirán dialogando. “Hablamos con la Junta Departamental para ver la posibilidad de que se ofrezca un PCR gratuito para los paseros”, comentó.

Nuevo cupo y los varados

Ayer a las 17, desde Migraciones del lado paraguayo se informó que se alcanzó el cupo de 1.600 personas que podían ingresar a la Argentina. Se estimó que nuevamente quedaron muchos argentinos varados del lado encarnaceno del puente internacional San Roque González de Santa Cruz. “Hoy nuevamente ingresaron muchas personas desde la Argentina, fue casi constante el ingreso desde la mañana y por la tarde”, se comentó desde la cabecera paraguaya. También se alertó que en horas de la noche se vería la cantidad de personas que deberían aguardar hasta las 00 para volver a ingresar a la Argentina. “Ayer (por el domingo) a la noche se empezó a formar una fila larga de vehículos, para las 23 había unos 100 autos esperando poder cruzar hacia Posadas”, se acotó.

Compras con guaraníes

Según trascendidos que manejan los paseros paraguayos, se encontraron con más limitaciones para hacer compras en Posadas. “Unos compañeros nos dicen que no les dejaban comprar toda la mercadería que querían o no les querían cargar nafta en estaciones de servicio. Creo que eso, si ocurre, está mal porque cada quién es dueño de usar su dinero como quiera”, comentó Lugo.

La pasera, quién recordó que es nacida en Argentina pero vive en Encarnación hace muchos años, explicó que con los guaraníes pueden comprar más mercadería para vivir mejor. “Con 100.000 guaraníes aquí no se puede hacer mucho, pero si los cambiamos en Posadas son unos 4.000 pesos y con eso ya se puede traer mucha mercadería. Es una ayuda importante”, explicó como ejemplo.

Apuntó cómo ejemplo, para ver las fuertes diferencias que un aceite de 1,5 litros de marca argentina ronda los 700 pesos en Encarnación (a un tipo de cambio de unos 37 guaraníes por peso). Pero ese mismo aceite en Posadas puede conseguirse a unos 350 pesos, es decir queda a mitad de precio.

Demorados y temiendo tener que pagar

Ayer por la noche los argentinos que quedaron varados en Encarnación, tras la llegada al cupo diario de 1600 ingresos, manifestaron que les preocupaba mucho el gasto generado y la posibilidad de tener que volver a pagar un test PCR (que cuesta $5.000) para su reingreso a Posadas. Es que, el régimen de tránsito vecinal fronterizo establece un límite de 24 horas para el pase sin mayores exigencias que el carnet de vacunación. Vencido ese plazo (que queda establecido en el permiso al salir de Posadas) se deberá abonar un test de PCR, como establecieron las autoridades nacionales. “Es mucho el gasto de venir y si tenemos que pagar por un test, no vamos a poder. Es demasiado caro para una familia”, comentaron ayer desde un auto con patente argentina a los paseros del lado paraguayo.

Según se explicó ayer desde fuentes de migraciones del vecino país, al conocer que nuevamente se alcanzó el cupo de ingresos, los visitantes argentinos se dirigieron a pasear por el circuito comercial, haciendo tiempo para volver a hacer fila para el regreso a Posadas. Desde las 19 la fila de autos comenzó a crecer y se extendió hasta la zona del circuito comercial encarnaceno. Se insistió entre los varados de la necesidad de cambiar el sistema de entrada al país.