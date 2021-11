Lluvias por debajo de lo normal y calor para este fin de año

martes 09 de noviembre de 2021 | 6:04hs.

Con la llegada de la primavera, la región comenzó a experimentar los primeros calores y en unas pocas semanas la temperatura comenzará a subir cada vez más. Según un informe emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante los próximos meses las temperaturas en Misiones estarán por encima de lo normal y las precipitaciones por debajo de lo normal.



El Territorio dialogó al respecto con Favio Cabello, director de la Dirección General de Meteorología y de Prevención de Riesgos Naturales de la Municipalidad de Posadas, quien explicó: “El SMN, el Centro de Previsión de Tiempo y Estudios Climáticos de Brasil (Cptec), la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (Noaa) y la Agencia Europea de Medio Ambiente (Aema) son cuatro grandes organizaciones que prevén para nuestra región en lo que resta del año y los primeros meses del año que viene una Niña, un período de sequía”.



Generalmente, La Niña se manifiesta en dos formas totalmente diferentes en América Latina: lluvias intensas y abundantes, aumento del caudal de los ríos y posteriores inundaciones en Colombia, Ecuador y el norte de Brasil; y en condiciones de sequía en Perú, Bolivia, el sur de Brasil, Argentina y Chile.



“Los pronósticos climáticos indican menos lluvia que lo normal, y temperaturas en un comportamiento normal o por encima de lo normal. No nos debe sorprender que a partir de ahora llueva menos, pero esto no quita que podamos tener algún que otro temporal fuerte”, indicó Cabello.



Al ser consultado sobre a qué se hace referencia cuando se habla de lo “normal”, explicó que existen ciertos rangos establecidos para cada ciudad según la media de temperatura o precipitaciones, y son justamente estos valores los que determinan si -por ejemplo- un mes fue más o menos lluvioso de lo que debería.



“En ciencia siempre se trabaja con valores normales, cada localidad tiene sus promedios de temperaturas y precipitaciones mensuales. Por ejemplo, el mes de octubre tiene una temperatura media normal en la ciudad de Posadas de 23º y una precipitación de 226 milímetros; terminado el mes, al hacer los cálculos nos dio que hubo 23,5º de temperatura media mensual y 240 milímetros de lluvia, entonces decimos que octubre tuvo un comportamiento más cálido que lo normal y un poco más lluvioso que lo normal”, argumentó.



Asimismo, al terminar el año se realiza una serie de mediciones que determinan si los valores estuvieron en la media, por encima o por debajo de lo esperado.



“Tenemos una temperatura media climática anual de 21,2º. Eso es lo que indica la estadística para Posadas, y una precipitación de 1.867 milímetros. Al terminar el año pasado tuvimos 21,5º de temperatura media anual y 2.000 milímetros de precipitación, entonces decimos que el año fue un poco más cálido y llovió un poco más que lo normal”, especificó.



Finalmente, Cabello aseguró que para esta semana no se pronostica una ola de calor.



“Para eso necesitamos tres días consecutivos con temperatura máxima igual o superior a 35º, pero las temperaturas van a ser bastante amenas, mínimas frescas entre 18 a 21º y máximas calurosas entre 31 y 33º. Son temperaturas más bajas que las máximas normales para la primavera y no prevemos lluvias por ahora”, cerró.

Tiempo hoy y mañana

Ayer la temperatura máxima marcó los 32,1º a las 17.16, según el tablero de la Opad. Para hoy se prevé una jornada buena y cálida con una mínima de 19° y una máxima de 32°, al igual que mañana, aunque la mínima descenderá un grado.



Hoy, el avance de una masa de aire seco mantendrá el tiempo estable, templado por la mañana y con sensación de calor a la tarde, mientras que mañana un sistema de baja presión provocaría aumento gradual de nubosidad sobre la provincia, según el pronóstico de la Dirección General de Alerta Temprana, dependiente del Ministerio de Ecología de Misiones.