Messi llegó al país: ¿jugará contra Uruguay y Brasil?

martes 09 de noviembre de 2021 | 6:01hs.

El nombre de Lionel Messi es una fija cada vez que juega la selección argentina. El capitán no se quiere perder ningún partido y es por eso que, pese a las molestias en la rodilla, el rosarino llegó ayer a nuestro país junto a Ángel Di María y Leandro Paredes (foto) para sumarse al equipo que dirige Lionel Scaloni.



La realidad indica que la Pulga no está recuperado y todavía no se sabe si podrá estar presente en los duelos de Eliminatorias ante Uruguay (el viernes a las 20) y ante Brasil, encuentro que se jugará el próximo martes desde las 20.30.



La Pulga pasó los últimos diez días con tratamientos por su dolor de rodilla y molestias en los isquiotibiales, algo que preocupa al PSG y al propio jugador. Pese a esto, el rosarino no quiere perderse ningún compromiso con la celeste y blanca y mucho menos los que tienen relación directa con el Mundial de Qatar. Asegurarse la clasificación es primordial para el capitán.



En el predio de la AFA irán de a poco y no apurarán su regreso al equipo titular. Quieren evaluar día a día como va su recuperación. Además, no quieren tener ninguna complicación con la dirigencia del club parisino, que a través de Leonardo, el manager de PSG, había mostrado su enojo con lo poco que jugaba Lionel en el equipo francés.



Lo cierto es que ayer llegó gran parte del plantel albiceleste a Ezeiza. Se va armando la Scaloneta.