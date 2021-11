Con sus principales rivales presos, Ortega fue reelecto presidente

martes 09 de noviembre de 2021 | 6:02hs.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, fue reelegido para un cuarto mandato consecutivo de cinco años con 75,92% de los votos en las elecciones generales celebradas ayer, cuestionadas por Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros, y en las que, según la oposición, hubo una muy baja participación.



Ortega obtuvo ese porcentaje sobre poco más de 2,8 millones de votos totales, que representaron una participación de 65,23% de los ciudadanos empadronados, reportó esta tarde el Consejo Supremo Electoral (CSE). El segundo lugar fue para el candidato del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el diputado Walter Martínez, con 14,15% de los votos, según el informe publicado por el CSE en Twitter. Luego se ubicó el también diputado y reverendo Guillermo Osorno, del Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), con 3,30 % de los sufragios.



Más de 4,4 millones de nicaragüenses estaban habilitados para elegir a su presidente y vicepresidente, 90 diputados a la Asamblea Nacional (parlamento) y 20 al Parlamento Centroamericano (Parlacen).



Con sus principales rivales presos, no hubo una real competencia, señalaron los detractores de Ortega, ya que siete aspirantes opositores están actualmente detenidos y los cinco que compitieron ayer con él eran prácticamente desconocidos.



Pese al dato oficial de participación, el observatorio multidisciplinario independiente Urnas Abiertas cifró en 81,5% la abstención.



La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia escribió ayer en Twitter: “El pueblo manda y tomó su decisión: no legitimar esta comparsa. ¡Porque aquí no se rinde nadie! ¡No más dictaduras!”. Junto al mensaje publicó imágenes de calles vacías y centros de votación sin gente.



Posturas internacionales

Las elecciones fueron desconocidas de inmediato por Estados Unidos, la Unión Europea (UE), Costa Rica y Colombia, entre otros países y bloques, y convalidadas por Rusia y Venezuela.



“Lo que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, orquestaron fue la pantomima de una elección que no fue libre ni justa, y ciertamente no fue democrática”, dijo ayer el presidente estadounidense, Joe Biden, en un comunicado difundido por la Casa Blanca.



El jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, afirmó que los comicios de ayer “completan la conversión de Nicaragua en un régimen autocrático” porque Ortega “eliminó toda competencia electoral creíble”, según la agencia de noticias AFP.



El gobierno de Costa Rica, en tanto, desconoció también el proceso eleccionario por carecer “de condiciones y garantías democráticas”, dijo el presidente, Carlos Alvarado, en Twitter.



“Colombia no va a reconocer el resultado de estas elecciones fraudulentas; esto no nos tiene que sorprender, esto era la crónica de un fraude anunciado”, afirmó por su parte el presidente Iván Duque, de visita en Israel, según el diario bogotano El Tiempo.



En cambio, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, cuestionó la decisión “inaceptable” de Estados Unidos de rechazar los resultados de las elecciones en Nicaragua y condenó “enérgicamente esa política”, tras reunirse con su par venezolano, Félix Plasencia, en Moscú, según la agencia Sputnik.



“El imperialismo apuntando a Nicaragua, y sus aliados rastreros en Europa apuntando a Nicaragua, pero Nicaragua tiene quien la quiera, quien la defienda y aquí estamos nosotros, los patriotas de América latina, de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, con el pueblo de Nicaragua”, afirmó anoche el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien calificó a la elección como una “jornada épica, cívica”.



Los comicios profundizan la crisis política en Nicaragua que se desató con las reprimidas protestas de 2018 contra el gobierno, en las que se registraron al menos 328 muertos, cerca de 2.000 heridos, miles de detenidos y más de 10.000 nicaragüenses que abandonaron el país, incluidos 90 periodistas, según denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en abril de 2020.