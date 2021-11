Carmen se lamentó por tener que suspender una obra

martes 09 de noviembre de 2021 | 6:00hs.

La vuelta de Carmen Barbieri a los escenarios iba a ser con una comedia que protagonizaría con su hijo, Fede Bal. Sin embargo, anunció su salida de la obra motivada por el cansancio que sufre tras permenecer internada por Covid-19.



“El jueves me di cuenta de que no me sentía bien. Uno pone la energía en este programa y en el otro, pero cuando llegaba la hora del teatro no tenía la fuerza que yo quería tener. No era esa Carmen”, se sinceró. “Pido disculpas a todos y en especial a mi hijo que lo dejé sin laburo. Dejó de hacer otras cosas, tenía como siete proyectos que dejó de lado para hacer esta comedia”, aseguró. “Fede no se enojó, pero está muy triste porque yo necesito reponerme y estoy bien haciendo estos dos programas”, afirmó en Mañanísimas en Ciudad Magazine y Los 8 escalones del millón. La salida de la actriz hizo que Ariel Diwan, productor de la obra, decida darle de baja a la obra, hecho que provocó las lágrimas de Carmen. “Me siento muy triste. Lloré un montonazo”, lanzó y volvió a pedir disculpas.