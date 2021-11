Agenda cotidiana

martes 09 de noviembre de 2021 | 6:00hs.

Muestras



Yaparí. En la planta baja del Museo Yaparí (Sarmiento 319) está la muestra con obras del acervo del museo provincial y mientras en el primer piso, la exposición de las pinturas del artista Luis Miguel Ortega Bárbaro, Cuerpo sin cabeza.



Areco. Hasta el 22 se puede visitar la muestra Símbolos del sentir en el Museo Areco, ubicado en el Paseo Bosetti. Obras de los estudiantes del cuarto año del Profesorado de Artes Visuales del Montoya. El espacio está abierto martes a viernes de 8 a 12 y de 15 a 19, y sábados de 16 a 20.





Teatro



Elemental. Hasta el 13 de se desarrolla la 14° edición del Elemental Festival de Artes Circenses. Gran variedad de espectáculos con funciones en Sala Tempo, el Centro Cultural Vicente Cidade y Espacio Reciclado. También habrá presentaciones en distintas escuelas de Posadas, intervenciones en el espacio público y talleres al público en general y a profesionales de las artes escénicas. Más info Facebook: Ofelia Cendra.



Taller. Espacio Cultural Planeta Azul lanza el taller Estimula tu Creatividad. Clases gratuitas los jueves a las 18.30 en su lugar de calle 28 de julio 5379. Más info al 3764.212012.



Comedia. El 20 de noviembre, el grupo Terra Nova Teatro presenta la obra Flaminio va hacia las montañas, un unipersonal de comedia. La cita es a las 20, en Espacio Arte Uno.



Estreno. Dos veces se hunde,dos veces sale a flote y al final, desaparece.¿Qué será?, dice la sinopsis de Varada, la obra dirigida por Julia Barrandeguy que se estrenará el 28 de noviembre a las 21 en Espacio Base (Rademacher 5324).





Música



Charlas. Derechos Intelectuales, de Intérprete y Productor de Obras Musicales y funcionamiento del Banco de Música Nacional e Independiente, serán los ejes de ciclo de charlas que se brindarán hoy y mañana por parte del Inamu. Serán en Flora, Espacio Cultural, Santa Fe 1531 (ex 486) casi 3 de Febrero–.



Canción. El sábado a las 21 se presentará Guillermo O’Connor y su banda en el Galpón de la Murga de la Estación (Pedro Mendez 2260). Compartirá escena con Rodrigo Lalli Galean músico, poeta y productor de Buenos Airesque llega a presentar su tercer album.



Beneficio. Bichy Vargas en concierto se presentará el viernes a las 20.30 en el auditorio del Montoya. La entrada se destinará al Instituto Tajy Poty, de Yacutinga.



Cantautora. La artista Soledad Mársico presenta el concierto intimista Décimas con su nuevo material discográfico este fin de semana en Posadas. Abre el show Flor Bobadilla Oliva. Será en Patio de Los Grillos, Tambor de Tacuarí 3916.



Janddro. El cantante Janddro presentará canciones que compuso en cuarentena. Será en el Cidade, el viernes desde las 19.30. Habrá set de DJ y abrirá el show Gonzalo de Llano. Además, la artista visual Giuliana Pinzone expodrá sus obras. Entradas al mail [email protected]



El Plan. El Plan de la Mariposa reprogramó su llegada a Posadas. El show se realizará el lunes 15 a las 21 en el Auditórium Montoya. Entradas se adquieren en la boletería o a través de ticketway.com.ar.



La Bionda. El sábado 27 desde las 20 Misiones Metal Fest en La Bionda (Mitre 2470). Kebranto, llega en el marco de su gira Sudamericana post cuarentena. Tocarán además, Fuerte Escudo (también de Buenos Aires) y la local Hven.





Cine



Cineclub. Volvió el Cineclub de la Biblioteca Popular Posadas (Córdoba 2069) los lunes a las 20, gratuito y con protocolo.



Expo. “1° Exposición de Cortometrajes” realizada por los alumnos del taller de Diseño Gráfico con orientación en Fotografía será el miércoles 24 a las 19 en la Escuela Para Adultos N° 1 (Avenida Lavalle y Avenida Alte. Brown). Se exhibirán cuatro producciones: Aislamiento, Contratiempo, ¿Qué valor tiene la felicidad?, Cortometraje Tutorial para saber cuándo (no) darle café a alguien.





Eventos



Cuchillería. El reconocido artesano Andrés Mayol dicta un curso inicial de forja y cuchillería, hoy de 9 a 14. No se requiere conocimientos previos. Informes al 376 4-564518.



Literatura. Jueves, viernes y sábado en la Plaza Sarmiento, km 9 de Eldorado se realizará la Feria del Libro Eldorado. Habrá stands varios y toda la info de la Sociedad Argentina de Escritores Misiones.



Bresh. La popular fiesta Bresh llega a Misiones. Será el viernes 12 en Complejo Crucero Del Norte, Lote 26 B Santa Inés.



Disfraces. La ya clásica FDD Fiesta de disfraces de Posadas, será el 20 de noviembre en la Avenida Costanera Acceso Sur. Instagram: fdd_posadas_ok



Fotografía. Taller de Fotografía Callejera en el Centro Cultural Vicente Cidade, para expresar la creatividad y retratar la ciudad con una cámara. Para chicos entre 12 y 18 años. Inscripciones al WhatsApp: 376 487-4496.





Danza



Altiplano. Taller gratuito de danzas folclóricas y bailes populares de Bolivia y Argentina. Sábados a las 10 en el Galpón de la Murga de la Estación. Inscripciones al 11 60204178.



Ballet. La Academia de Ballet de Moscú tiene abierta la inscripción para la audición de ingreso al ciclo lectivo 2022, para candidatos de entre 8 y 16 años. Comunicarse al 376-4597530.