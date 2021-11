Ecos de Estudiantina, la calle como espacio de agradecimiento

martes 09 de noviembre de 2021 | 2:00hs.

Todavía se oyen ecos de Estudiantina. La algarabía que estalló en las calles el fin de semana sigue vigente y los estudiantes continúan con el entusiasmo de la fiesta que los tiene como protagonistas. Como forma de expresión plena, las dos jornadas de calle permitieron reflexionar sobre distintas temáticas y recordó los desafíos de la pandemia ya lejos del aislamiento.

Muchos lo vivieron en carne propia, hijos de trabajadores del hospital Madariaga de Posadas, supieron lo duro que fue para todo el personal enfrentarse a la mayor pandemia de los últimos tiempos. Todas las rutinas cambiaron y los cuidados se extremaron. La incertidumbre trajo miedos nuevos en todo el mundo pero quienes estuvieron más de cerca de los enfermos, tuvieron que seguir de pie y mantenerse más fuertes que nunca.

Así, los homenajes a los trabajadores de la salud se multiplicaron en distintas latitudes y a tono con el compromiso, los chicos del Bop 1 decidieron recordar la difícil tarea de tantas médicas, enfermeros y quienes desempeñan distintas labores ligadas a la estructura de la salud.

‘‘La idea surgió de ambos directores de banda de música, ni bien arrancaron los ensayos pensamos que había que dejar un mensaje después de todo este tiempo que estuvimos encerrados y plasmar eso en las noches de calle. Pensamos lo mismo, lo charlamos y entendimos que queríamos dejar un mensaje de agradecimiento más que nada’’, detalló Sofía Chavez, directora de la banda de música y alumna de 6to año E orientación electromecánica del Bop.

En cuanto a las vivencias que compartieron durante el tiempo de cuarentena más estricta, los alumnos resaltaron que extrañaron mucho la asistencia a la escuela como espacio de socialización, de compartir con el otro y en ese marco, también celebraron la vuelta de la Estudiantina, que inesperada y sin competencia, reunió a miles y miles de jóvenes bajo la única consigna de disfrutar y hacerse escuchar.

Entre los espectadores de fin de semana, algunos ponderaron que la fiesta fuera esta vez solo por placer y además, se configuró como una edición más inlusiva al no conllevar grandes gastos en trajes especiales, disfraces, accesorios. Todos podían participar, sólo hacían falta ganas.

En esta línea, los alumnos del Bop, desde el minuto uno buscaron formas de dejar en claro su mensaje de agradecimiento. Se hicieron de chaquetillas, ambos, gorros, camilla, estetoscopios prestados y hasta bordados.

‘‘Quisimos hacer el reconocimiento, porque fueron los que no se rindieron ante esta enfermedad. No lo hace cualquiera, pero ellos no bajaron los brazos. Por eso quisimos agradecerle el mantenerse de pie para superar esta enfermedad’’, sostuvo Chavez al tiempo que reconoció la felicidad que les provocó anoticiarse de que la fiesta sería posible.

‘‘Me emocioné muchísimo al ver a los alumnos representando al personal de salud y aprovecho para destacar el compromiso de los chicos que participan de este evento que es tan importante para ellos’’, dijo por su parte la directora del establecimiento, Rosanna Solís. Con convicciones fuertes, alumnos de 21 colegios pusieron pies en el cuarto tramo de la costanera, viernes y sábado. Contra las inclemencias del clima, los contratiempos de poner todo a punto en un mes y para quienes no les tenian fe, los jóvenes tocaron, cantaron, bailaron, desfilaron y levantaron la vara de sus ideales, manteniendo en alto una de las tradiciones más longevas y auténticas de los posadeños.