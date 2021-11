Wanda llamó a la China Suárez y recibió una contundente respuesta: “Estuve con tu marido”

lunes 08 de noviembre de 2021 | 19:07hs.

Algo se rompió después de que Wanda Nara confirmó su reconciliación con Mauro Icardi a fines de octubre. La crisis amorosa se profundizó cuando la mediática descubrió que el jugador del PSG se encontró con la China Suárez y no solo mantuvo una relación virtual -como se creía en un primer momento-. Finalmente, tras muchas especulaciones. se reveló quién le dio esta información a la empresaria: nada más y nada menos que la tercera en discordia.

Este lunes, Paula Varela contó en Intrusos que la propia Wanda Nara llamó por teléfono a la China Suárez y le confirmó que hubo un encuentro con el futbolista del PSG en París.

“Es cierto, estuve con tu marido”, fueron las palabras que escuchó la empresaria cuando se comunicó con la actriz. Sin embargo, le habría negado que haya pasado algo íntimo entre ellos. “Quedate tranquila, porque no llegamos a consumar porque a Mauro no pudo…”, completó como información la panelista del ciclo de espectáculos.

Por su parte, Yanina Latorre contó que chateó con un petisero quien sería uno de los encubridores del jugador y él le contó toda la verdad de lo que pasó entre el delantero del PSG y la actriz.

“Hace unos días vengo hablando con un petisero que estuvo de alguna forma encubriendo a Icardi y me contó que cuando se encontraron en el lujoso hotel de París, la China y Mauro sólo se llegaron a dar un apasionado beso ya que él estaba con unas líneas de fiebre y no quería contagiarla de nada”, reveló la esposa de Diego Latorre.

“Repito, está es información que me llega, no sé si Wanda está al tanto de esto, pero el petisero me asegura que se encontraron se besaron y él después se terminó yendo porque tenía fiebre”, sentenció la panelista.

“A Wanda le llegaron muchos mails con lujo de detalle. Detalles que solo podrían saber la China e Icardi”, contó hace días Latorre y continuó: “Un amigo de la China llamó a Wanda y le dijo que ella estuvo ese famoso fin de semana en París en un hotel, y que Icardi le habría pagado el pasaje”.

En esta versión aparece involucrado Jakob Von Plessen, el marido de Zaira Nara, quien fue señalado por Amalia Granata como el “cómplice” de Icardi en su infidelidad cuando Wanda y su hermana habían viajado junto a sus hijos a Italia. Latorre dice que se comunicó con Granata para saber quien era su fuente pero que solo le dijo que “es una persona que nada que ver con los medios”.