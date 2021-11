Buscan a dos hermanos brasileños por el crimen de un hombre en Irigoyen

lunes 08 de noviembre de 2021 | 6:05hs.

Un hombre de 49 años fue asesinado a puñaladas en Bernardo de Irigoyen al ser atacado por varias personas, detallaron a El Territorio fuentes de la Policía de Misiones. El hecho ocurrió el sábado por la noche, en cercanías de un bar al límite con Brasil.



La víctima fue identificada por las autoridades como Luis de Melo, conocido por un particular apodo en referencia a sus antecedentes por delitos contra la propiedad: “Luisito roba tudo”. En la mira de los investigadores aparecen como sospechosos dos ciudadanos brasileños oriundos de Barracao.



Según detallaron los voceros consultados, el hecho ocurrió cerca de las 21, en el barrio Obrero de la localidad, a unos 100 metros del límite internacional. Los uniformados de la comisaría local fueron alertados de una gresca en un bar llamado Chingo y fueron a constatar lo sucedido.



Según pudieron reconstruir en la escena, la víctima había discutido con al menos dos hombres, quienes lo atacaron con un arma blanca. Los agresores -se dijo- huyeron por la frontera seca, mientras que Luis se desvaneció sin vida a un metro del límite.



Según el médico policial que lo revisó, tenía varias lesiones punzocortantes en la cara, espalda y brazo derecho, al parecer producto de un intento de defensa. De todas formas las autoridades del Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro ordenaron que el cuerpo sea trasladado a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia.



La Policía Científica se hizo presente en la escena para las labores de rigor.



En paralelo a esto, los efectivos de la Brigada de Investigaciones y Drogas Peligrosas se abocaron a hacer las pesquisas de rigor y pudieron identificar a dos brasileños, hermanos, como los sospechosos de atacar a Luisito. Por esta razón se pidió, mediante el oficial de enlace del programa Frontera Blindada, apoyo a los efectivos de la Policía Militar de Brasil.



Hasta ayer a la noche desde la Unidad Regional XII no habían informado sobre los avances de la pesquisa.



La frontera seca suele ser refugio para los homicidas, que se valen de las jurisdicciones para poder escapar de la Justicia y la Policía, que no tienen la misma libertad para moverse sobre los límites. En cercanías del lugar donde fue asesinado Melo han ocurrido otros hechos, con diferentes características y móviles.



En febrero del 2020, precisamente el domingo 23, Diego Armando Jara fue asesinado de un disparo en el pecho frente a su casa en el mismo barrio. Según se reconstruyó en entonces, el homicida llegó a pie desde Brasil y por el mismo lugar se fue caminando. Todo indica que fue un crimen por encargo.



Los efectivos de la Policía de Misiones fueron advertidos del hecho cerca de las 20.45 y según se supo, se logró asistir a la víctima y enviarla al hospital local para su atención. Sin embargo, su cuerpo no resistió y terminó falleciendo en el mencionado nosocomio.



El hecho, más de un año y medio después, aún sigue impune.



Pocos días antes, a metros del lugar fue hallado Gerónimo Ferreira Lima (20) gravemente golpeado. El joven fue asistido y trasladado al Samic de Eldorado, pero luego de cinco días de agonía falleció en el sector de terapia intensiva.



Se trata de otro crimen sin resolver, por el cual tampoco la Justicia misionera quiso avanzar. Todo empezó a descubrirse en la noche del 11 de febrero, cerca de las 21.30. Un llamado al 101 alertó sobre la presencia del joven en el barrio Provincias Unidas, que queda en la frontera con Brasil. Estaba, según la comunicación, muy golpeado y ni bien intentaba ponerse en pie, se caía.



Lo que se pudo reconstruir en base al relevamiento de testimoniales es que la víctima fue descartada desde vehículo brasileño color blanco que también circulaba por el país vecino. En la zona no hay ningún tipo de división natural ni construcción entre los países más que un simple cordón.



Las autoridades judiciales hicieron entonces un pedido formal para que la Justicia brasileña investiga el hecho, pero hasta el momento no hubo novedades. Siempre hubo sospechas de que la Policía del vecino país podría estar involucrada e incluso en el vecino país no quisieron tomarle la denuncia a la madre.



En mayo de este año un abogado entrerriano fue atacado a tiros por sicarios que interceptaron con una moto su camioneta en el barrio Santa Rita. Luego, los asesinos huyeron con destino a Brasil. La víctima fue identificada como Juan María López (50), ligado al comercio de vinos.

Otro homicidio, pero en Brasil

En abril de este año un joven argentino de apenas 18 años fue asesinado a balazos en la localidad brasileña de Barracao, a escasos metros del límite internacional donde murieron Jara y Ferreira.



El suceso se produjo cerca de las 11 de la mañana del sábado 10, sobre la avenida Brasil, en el barrio Alvorada.



La víctima fue identificada como Antonio Waldemar Borges (18), quien fue ultimado de varios disparos y su cuerpo quedó tendido en plena vía pública.



Todo ocurrió en medio de una discusión con otro joven de su misma edad. El homicida habría asestado un primer tiro contra Borges, que instantáneamente cayó al suelo, pero en esa instancia el atacante aprovechó para ejecutar más disparos contra la víctima.



Ezequiel D. S. Z. se entregó 48 horas después con sus abogados y ante las autoridades que investigaban el crimen dijo que fue en defensa propia. Incluso expresó que desde hacía mucho tiempo recibía amenazas del fallecido.



Días después la Justicia dispuso que el confeso homicida continue el proceso en libertad, pero este beneficio se perdió debido a que se supo que había amenazado a unos vecinos del barrio que vieron lo sucedido.