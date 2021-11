Expertos invitan a debatir el impacto de la pandemia desde la ciencia

lunes 08 de noviembre de 2021 | 6:04hs.

Café Científico vuelve tras dos años con una propuesta abierta a toda la comunidad interesada en el conocimiento y la discusión de la pandemia, que atraviesa a todos como sociedad.



“Barajar y dar de nuevo” es el título, cuya temática abordará sobre los efectos de la pandemia de Covid-19 y cómo afectó a la vida cotidiana, al individuo y a la sociedad, y cómo la ciencia fue el hilo conductor en todo lo que fue pasando.



El encuentro será el viernes 19 de noviembre a las 21.30 en la Sala Eva Perón en el Centro de Convenciones del Parque del Conocimiento, con entrada libre y gratuita.



El Territorio dialogó al respecto con Julián Ferreras, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), docente y organizador de Café Científico.



“Va a ser un café especial, de reencuentro. La pandemia es un tema que no podemos obviar, pero no se puede tratar desde un solo ángulo”, comenzó explicando.



En este sentido, comentó que hasta el momento hay dos expertos confirmados: Mariana Urquijo Reguera, docente de la Licenciatura de Filosofía que se imparte en la Universidad Católica de las Misiones (Ucami), y el antropólogo Roberto Carlos Abínzano.



“La idea es abordar la pandemia desde un lugar más holístico e integral, donde podamos en una primera parte poder ver qué nos pasó como seres humanos en este tiempo y poder ponerlo en contexto bajo la mirada de estos expertos”, especificó Ferreras.



Barajar y dar de nuevo

Este nuevo encuentro, según explicó Ferreras, buscará no solamente abrir un espacio de diálogo sobre las emociones, sino también buscará repensar la concepción de la ciencia, la comunidad científica y el conocimiento y cómo este ámbito influyó en la sociedad.



“Lo que sentimos tiene un alto componente de las acciones que tomó la comunidad científica y cómo se fueron comunicando los avances. Esto lo vamos a analizar en la segunda parte del encuentro”, indicó el investigador.



Y aclaró: “La pandemia expuso como nunca antes a la comunidad científica a la vista pública. Ser testigo de la discusión entre científicos genera mucha incertidumbre, porque uno tiene la idea de que la ciencia da respuestas certeras, pero eso se da a partir de un proceso muy grande de debate”.



“Esa visualización dramática de la ciencia que se dio en la pandemia seguramente haya generado angustia y eso es algo que tenemos que trabajar, que se comprenda mejor a la cultura científica”.



Por eso, el objetivo es que el público participe y pueda contar su experiencia y percepción del rol de la ciencia y de la comunidad científica y que a partir de este diálogo se pueda comprender mejor cómo funciona la construcción del conocimiento.



La propuesta culminará con un racconto de lo aprendido y una mirada positiva hacia adelante, desde una perspectiva sobre cómo seguir, por eso ese es el título de este café: “Barajar y dar de nuevo”.



“Todos jugamos con un número limitado de cartas en la vida y a veces la diferencia está en cómo usamos esas cartas”, analizó Ferreras.



Finalmente, reflexionó: “Buscamos que este café sea un comienzo de sanación colectiva. Suena esotérico viniendo de un café científico, pero al final es lo que hacemos en la ciencia: vemos qué problema tenemos, observamos, buscamos las causas y a partir de ahí empezamos a elaborar una hipótesis y luego, a través de diferentes experimentos, un camino hacia adelante”.



El evento contará también con la participación de artistas que brindarán un show musical, aunque hasta el momento no se confirmó quién estará al frente de esta parte.



El último Café Científico se realizó en 2019, ya que si bien en 2020 estaba toda la agenda programada, a principios de marzo comenzó la cuarentena estricta para evitar la propagación del virus.



Este año, en tanto, la organización comenzó en agosto pero por diferentes motivos, recién ahora pudo concretarse la fecha.

Cómo nació el Café Científico

El Café Científico Posadas nació como un Proyecto de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales y se realiza el último viernes de cada mes desde 2013. Los organizadores son integrantes del Grupo de Investigación en Genética Aplicada (Giga) del Instituto de Biología Subtropical (IBS, Conicet- Unam). Investigadores y becarios, con la ayuda y apoyo desinteresado de varios actores sociales, llevan adelante este encuentro nocturno e informal de divulgación y discusión científica, cuyo objetivo es fortalecer la relación científico-sociedad y lograr una construcción colectiva de conocimiento. Los temas que se abordan en el café abarcan diferentes investigaciones; se ha debatido sobre lingüística, meteorología, astronomía, genética, etnobiología, entre otras temáticas por demás interesantes. Al Café Científico Posadas acuden personas de todas las edades y de diferentes campos profesionales, característica que lo convierte en un espacio único en Misiones y precursor de esta dinámica también en el país.

