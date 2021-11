Se espera una resolución por más combustible para Misiones

lunes 08 de noviembre de 2021 | 6:04hs.

El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, recordó ayer que esperan novedades sobre el pedido hecho a Nación para que no haya más limitaciones para el combustible que requieren las estaciones de servicio de la provincia. En diálogo con El Territorio, el mandatario explicó que hay conversaciones con las petroleras para que se asegure el carburante hacia las provincias.



“El secretario de Energía (Darío Martínez) está trabajando sobre el tema y lo está tratando de resolver. En estos últimos días no hemos tenido noticias, pero nos ha explicado que el cupo es un límite no escrito que maneja cada empresa (petrolera) con sus estaciones de servicio. Por eso le hemos pedido que interceda para que en Misiones no tengamos un envío restringido de combustibles”, comentó el gobernador. En tanto, en los últimos días estaciones de servicio de diversa bandera en la provincia habían confirmado que habían notado una mayor restricción hacia los envíos de combustibles. Y en zonas fronterizas recordaron que se sintió una mayor compra por extranjeros que se agregó a la mayor carga de inicio de mes.

