El cupo de ingresos a Posadas desde Encarnación se agotó nuevamente

lunes 08 de noviembre de 2021 | 6:05hs.

Ayer y más temprano, a las 16.30, se volvió a alcanzar el límite diario de 1.600 personas que pueden ingresar a Posadas desde Encarnación por el puente internacional San Roque González de Santa Cruz.



Fue la cuarta vez desde que se habilitó el cruce de personas y por tercer día consecutivo. Así, el viernes el límite se había alcanzado, pero a las 21.30.



Por su parte, el sábado el tope llegó a las 18, dejando a unos 50 automóviles varados que esperaban poder cruzar en ambas orillas.



Fuentes de los controles aduaneros estiman que el ritmo de cruces aumentará en los próximos días.



Sobre el tema ayer el gobernador Oscar Herrera Ahuad consideró que estudiarán el movimiento que se vea en los próximos días para resolver una postura sobre los cruces.



“Vamos a ser muy cautos, vamos a evaluar el impacto que tenemos en estos días porque ya se ha terminado la semana, vamos a ver que ocurre hasta el viernes próximo”, comentó ayer a El Territorio.



Entre compras y necesidades

En el uso del viaducto internacional entre Posadas y Encarnación se da una mezcla de quienes buscan en la ciudad vecina una ventaja económica y los que buscan visitar parientes que hace meses no ven.



“Hace 20 meses desde el 19/3 no veo a mi familia de Encarnación, aún no pasé porque tengo miedo de quedar varada...”, comentó ayer una lectora en el sitio web de El Territorio.



Otros lectores cuestionaban en tanto la restricción del límite de 1.600 pases, no entendiendo la aplicación arbitraría de dejar personas varadas en ambas orillas.



En cuánto al atractivo comercial para el paso, desde el lado encarnaceno reconocieron el bajo precio de muchos productos argentinos, incluido el combustible, que ya empieza a preocupar a comercios del vecino país por su entrada como contrabando.

Se espera una resolución por más combustible para Misiones